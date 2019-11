ELN y Los Rastrojos se enfrentaron en Venezuela

(24 de noviembre del 2019. El Venezolano).- El grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos llegó hace unos tres meses al municipio Colón, al sur del estado Zulia. Hace más de dos semanas empezaron los enfrentamientos entre ellos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Pero esta vez más de un centenar de paracos (paramilitares) intentó ocupar el territorio enfrentándose con la guerrilla en el sector La Once, a pocos pasos de un puesto militar de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Los paramilitares se establecieron, a punta de pistola, en algunas fincas, reportó infobae.com.

Los días 20 y 21 de noviembre la batalla entre paracos y guerrilla fue frontal. La casa de la hacienda La Trinidad fue ocupada por más de una docena de paramilitares y en las cercanías más de cien Rastrojos. “Esa finca es estratégica porque tiene acceso a la carretera”, comentó un obrero. El ELN le causó varias bajas y numerosos heridos a los paramilitares.

“Los paracos se metieron a las fincas con armas largas”, dijo a Infobae un habitante de la zona. Consultado sobre cómo está tan seguro de que pertenecen a esos grupos irregulares, respondió: “Desde que llegaron, hace como tres meses, se presentaron como paramilitares. Hablaron con varias personas de la zona, pidiendo que nos tranquilizáramos, que no nos harían daño, que ellos venían a enfrentar a la guerrilla; porque usted sabe que el ELN está aquí desde hace tiempo, ¿verdad?”.

Pero, ¿realmente no se meten con los dueños de las fincas o con los obreros? “Bueno, hace unas semanas secuestraron a varios obreros, que días después aparecieron en la redoma donde está el comando de la Guardia. Estaban muy golpeados porque los paracos creían que ellos podían decirles dónde estaban los guerrilleros”, aseguró.

La guerrilla del ELN tiene campamentos en Venezuela desde hace más de 30 años.

Consultado sobre por qué esos obreros aparecieron en el ese lugar, respondió que se debe a que los militares no actúan: “La Guardia sabe que los paramilitares se metieron a las fincas, que tienen armas, que a toda esa cantidad de gente que llegó hubo que darles comida, incluso mataron reses”.

El 20 de noviembre cuando comenzaron los enfrentamientos más duros, los habitantes de La Once vieron que cerca de cuarenta paramilitares, entre heridos y muertos, eran trasladados en camiones. “Varias personas fueron al Comando de la Guardia, que ha estado ahí toda la vida, para decirles a los militares lo que estaba sucediendo por si acaso no lo sabían. La respuesta que dieron es que no fueran por las fincas para que no resultaran afectados por el enfrentamiento entre esos grupos”.

“Los militares pasan por la carretera, frente a los sitios ocupados por los paramilitares, pero no se detienen, ni siquiera miran”, nos dice una mujer de la zona.

El viernes 22 de noviembre el enfrentamiento fue más fuerte, los paracos tuvieron más bajas y a final de tarde decidieron abandonar el lugar. “Para huir se robaron el camión de Mamito y el camión de Toto Fernández”, explicaron los habitantes del lugar.

También robaron y quemaron la camioneta de una mujer del lugar. “El CONAS (Comando Antiextorsión y Secuestro) y el Ejército apoyaron a los botas negras, como le dicen a los guerrilleros en la zona”.

Como siempre, después de este tipo de enfrentamiento entre paramilitares y guerrilla, en el Sur del Lago apareció un general -el sábado 23 de noviembre en la mañana-, en unos vehículos del Ejército y amenazaron llevarse presos a los obreros. También sobrevolaron tres aviones por el Sur del Lago.

Los rastrojos

Se les escaparon Los Rastrojos

En un reporte oficial, la 12 Brigada Caribe manifestó que hicieron un patrullaje de reconocimiento y escudriñamiento en el Sector Caño Yuca, municipio Colón del Zulia. Aseguran que eso fue en el Marco de la Orden de Operaciones Anti Extorsión y Secuestro Venezuela 2019 y que se hizo al mando del Wilfredo Alexander Medrano Machado, Comandante de esa unidad militar, quien salió del 992 Batallón de fuerzas especiales G/J José Gregorio Monagas “con 54 combatientes en 3 vehículos land crusier y un vehículo táctico beiben truck”.

Destacaron que el recorrido fue de 60 kilómetros en vehículos y cuatros kilómetros a pies. “Durante del desplazamiento a pie se acercaba una camioneta marca Toyota modelo autana 4500 placa AA932WE, con cuatro individuos con armas largas los cuales al momento de observar a los exploradores descendieron inmediatamente haciendo uso de sus armas de fuego logrando replegarse hacia un área de vegetación tipo árboles y de sabana”.

Detallan que hubo intercambio de disparos, los persiguieron pero no logran capturar a los cuatro individuos. Revisaron la autana y encontraron el cadáver de un hombre, municiones y un radio marca Icon-v8.

Dicen los habitantes del lugar que al momento en que estaban chequeando la autana se acercaron tres vehículos rústicos tipo vagón chasis largo con paramilitares del grupo Los Rastrojos quienes pretendían rescatar la autana, por lo que le dispararon a los militares con fusil galil, ametralladora, MGL (Lanzagranadas Múltiple de fabricación sur africana) y morteros.

Cada vez es mayor la presencia de “Los Rastrojos” en Venezuela

“El enfrentamiento duró aproximadamente cuarenta minutos. Igualmente, nuestros combatientes accionamos nuestras armas de fuego individuales y de armas de apoyo (MGL, ametralladora, RPG (lanzador de granadas antitanque ruso) y mortero 60 MM) logrando detener el avance de GAGV, en virtud de que el área de combate ofrecía al enemigo ventaja por el conocimiento del terreno se procedió replegar al personal de combatientes”, dice el reporte militar. Se llevaron lo incautado más el cadáver.