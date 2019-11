¡Más contradicciones! Ramos Allup desestimó estrategia de "marcha sin retorno" planteada por Guaidó

(23 de noviembre de 2019. El Venezolano).- Las contradicciones de la oposición venezolana se hicieron evidentes una vez más. Este sábado el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, desestimó la estrategia de "marcha sin retorno" planteada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Ramos Allup señaló, en presencia de Guaidó, que esa no es la vía adecuada para salir del régimen de Nicolás Maduro. "No es como dicen algunos sectores, la marcha sin retorno (…) Aquí no se trata de la marcha sin retorno, ni que nos vamos a acostar en la calle porque hablan que si Hungría, Checoslovaquia, Libia o Afganistán", dijo durante una acto sindical que realizó la directiva nacional de Acción Democrática (AD) en la zona industrial de Valencia, Carabobo.

Días antes, el también presidente de la AN anunció la convocatoria a "calle sin retorno" y "protesta sostenida", en el marco de un cronograma de movilizaciones que inició el pasado sábado 16 de noviembre y que, hasta el momento, ha tenido poca participación por parte de los ciudadanos.

"Nosotros estamos en Venezuela y nosotros tenemos nuestra propia estrategia, nuestra propia metódica. Si tenemos que quedarnos en la calle en un determinado momento, lo decidimos y nos quedamos. Si tenemos que manifestar y devolvernos, manifestamos y nos devolvemos", resaltó el líder de AD.

Guaidó, por su parte, no desaprovechó su participación en el encuentro para convocar nuevamente a las manifestaciones regionales pautadas para el próximo lunes 25 de noviembre. "Hay que salir en cada municipio y en cada cuadra. Debemos estar organizados y movilizados, esa es la clave del éxito", agregó.

¿Campaña electoral adeca?

El acto de este 23 de noviembre reunió a toda la Maquinaria Electoral Adeca (Malecad) en el ámbito sindical nacional. Los distintos representantes gremiales hicieron entrega a Ramos Allup de documentos con la constitución de toda la estructura electoral con la que cuenta AD en el sector laboral.

Las consignas, las pancartas y el ambiente en general apuntaba a como si los adecos estuviesen preparándose para unas venideras elecciones. "Henry Ramos Allup 2019", se podía leer en un cartel gigante, al mejor estilo de un lanzamiento de campaña electoral presidencial.

Aunque la presencia de Guaidó en el mitin de la tolda blanca buscaba transmitir unidad y cohesión entre las fracciones que hacen frente al régimen madurista, las palabras de Ramos Allup bombardearon esa intención.