Jennifer Garner probó un rico pabellón criollo gracias a Édgar Ramírez

🇻🇪 My dear @jennifer.garner has been introduced to “Pabellón Criollo” and she loves it! • “Pabellón Criollo” is the Venezuelan National dish, the local version of the rice and beans combination found throughout the Caribbean. It is a plate of rice, shredded beef in stew, stewed black beans and fried plantain slices 😋 - we also add an Arepa, a rounded kind of ground corn flour cake that we eat at all times and fill in with all kinds of delicious stuff! - #YesDay first week • #netflix • 🇪🇸 ¡A mi querida @jennifer.garner le encantó el “Pabellón Criollo"! • “Pabellón Criollo” es el plato nacional venezolano, la versión local de la combinación de arroz y frijoles que se encuentra en todo el Caribe. Es un plato de arroz, carne mechada en estofado, frijoles negros guisados ​​y rodajas de plátano frito 😋, ¡también agregamos una Arepa, una especie de torta de harina de maíz molido que comemos en todo momento y rellenamos con todo tipo de cosas! -