¡Descaro! Diosdado Cabello: Guaidó es un inepto y llevó a la oposición a su peor momento

(21 de noviembre del 2019. El Venezolano).- Diosdado Cabello, afirmó este miércoles que a partir del 1 de enero de 2020 “en cualquier momento” puede haber elecciones parlamentarias y “debemos estar preparados para un contundente triunfo”.

“La principal tarea es ganar las elecciones parlamentarias que son el año que viene. Hay que retomar un espacio que por culpa de nuestra dirigencia no supimos desarrollar la estrategia adecuada para que nuestros candidatos tuvieras un triunfo en esas elecciones parlamentarias”, indicó.

Asimismo, comentó que si le tocara votar para escoger a un nuevo presidente de la AN para el período 2020-2021 lo haría por Juan Guaidó.

“Yo votaría por Juanito Alimaña porque la permanencia de ese señor como jefe de la oposición es la mayor garantía que a la revolución no nos van a tocar con nada porque él es un incapaz y un inepto”, dijo.

Destacó que Guaidó está en campaña “para ver si lo reeligen en la AN y hay que ayudarlo a que lo reelijan porque él es un desastre y ha llevado a la oposición a su peor momento histórico”.

“Juan Guaidó ya tendrá que responderle a la justicia, porque quiera él o no el año que viene habrá elecciones parlamentarias y en 2021 tendremos una nueva directiva de la AN que no estará en desacato”, aseguró.

