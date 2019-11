IPYS alertó de 975 bloqueos a plataformas digitales

(20 de noviembre del 2019. El Venezolano).- La lista de la censura digital es cada vez más larga. El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela continúa en su labor de recabar evidencias de bloqueos en la red, y en esta oportunidad constató al menos 975 bloqueos en plataformas digitales, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019, en los que los sitios web informativos siguieron siendo los más afectados. También prevaleció que estas medidas restrictivas se ejecutaron de forma intermitente, unas temporales y otras continuas, principalmente desde las conexiones de los servicio de internet, privados y estatales, CANTV, Movistar, Digitel, Inter y Movilnet, informó IPYS Venezuela.

Esta documentación también demuestra que no fue fortuito que los bloqueos digitales en Venezuela en 2019 hayan sido un punto de preocupación de diversas instancias de Naciones Unidas. En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos, en apoyo al trabajo de la Oficina del Alto Comisionado, condenó “el bloqueo habitual de plataformas” digitales, señaló estas medidas de censura entra la lista de las graves violaciones a los derechos humanos que se han documentado en este país.

El sistema de monitoreo de Derechos Digitales de IPYS Venezuela ha verificado estas prácticas de silenciamiento en internet con base en los datos reportados por el observatorio de internet, Netblocks, y mediante la herramienta OONI Explorer, un mapa global que permite explorar e interactuar con todas las mediciones de red que se han recopilado a través de pruebas del Observatorio Abierto de Interferencia en la Red (OONI, por sus siglas en inglés) desde 2012 hasta la fecha.

Las plataformas digitales padecieron 487 bloqueos por HTTP, que consisten en un error temporal de no respuesta de los puertos de conexión de la plataforma en el que los sistemas de los proveedores de internet no reconocen las direcciones web. Otros 356 fueron bloqueos por DNS, los cuales impiden el acceso a la ruta de conexión web en la que los servidores del sistema de nombres de dominios (DNS) no responden, y además se registraron 85 bloqueos por IP, en los que se restringen las conexiones desde las direcciones de conexión de los usuarios, debido a que se prohíbe consultar páginas web, declarando como ilegal el IP o el TCP que funcionan como un número de localizador o un puerto asignado a cada usuario para su conexión a internet.

Información offline

En este lapso, se estrechó el cerco contra los contenidos informativos. Durante los primeros nueve meses de 2019, las páginas web de 49 medios de comunicación nacionales y extranjeros, fueron censuradas arbitrariamente al menos 499 veces. Entre ellos se encontraron: NTN24, VIVOplay, El Pitazo, VPItv, Infobae, El Nacional, Aporrea y Noticia al día.

Los portales de las televisoras, NTN24 y VIVOplay ahora sumaron un total de 39 bloqueos. En el caso de NTN24, estas restricciones se ejercieron bajo las tres modalidades de censura digital: HTTP, DNS e IP. Mientras que VIVOplay solo sufrió afectaciones de DNS e IP. Seguidamente se encontró el sitio de noticias independiente, El Pitazo, que acumuló 38 impedimentos de acceso a sus contenidos.

A estos tres medios digitales también se suma VPItv, otro canal de televisión en línea que se vio restringido por estas prácticas en al menos 33 oportunidades, por bloqueos de DNS y HTTP. Los hallazgos del estudio señalan que estas cuatro plataformas padecieron las interrupciones de forma continua, desde el mes de enero hasta septiembre, y entre los responsables coincidieron los proveedores de Cantv, Movistar, Digitel, además de las compañías de telecomunicaciones Inter, que censuró a las páginas de NTN24, VIVOplay y VPItv, así como Supercable que limitó la navegación de los usuarios de El Pitazo.

El sitio de noticias Aporrea, conocido por ser un espacio para la crítica del chavismo, tampoco fue inmune a estas limitaciones y fue bloqueado por las empresas Cantv, Digitel, Movistar y Movilnet, un total de 26 veces bajo la modalidad por HTTP. Mientras tanto, el diario El Nacional, uno de los principales medios de comunicación Venezuela, fue igualmente silenciado por 24 bloqueos de tipo HTTP e IP por parte de las teleoperadoras Cantv, Inter y Movistar, y así también ocurrió para el portal informativo Noticia al día, que entre los meses de enero y julio, fue bloqueado 23 veces desde Cantv, Movistar y Digitel, mediante los de censura por DNS y HTTP.

La Patilla fue otro de los medios venezolanos cuyo portal también fue restringido por más de 20 afectaciones, sumando un total de 23 bloqueos por HTTP y DNS ejercidos desde Cantv y Movistar. En este grupo además se encuentra el portal de periodismo de investigación, Armando.info, con 22 interrupciones continuas de tipo HTTP por parte de Cantv, Movilnet y Movistar, así como la página de Efecto Cocuyo, también con 22 bloqueos temporales por HTTP, empleados desde Cantv, Movistar y Movilnet.

Aunque en menor medida, entre los portales que padecieron más de 10 impedimentos se encontraron: Dolartoday (16), Minuto30 (16), Maduradas (15), Noticias Venezuela (13), 2001 (12), Caraota Digital (11) y Meridiano (10). Pero esta lista bloqueos mostró que los episodios de censura incluso se aplican contra los plataformas digitales de medios oficiales como el diario Correo del Orinoco, que sumó tres interrupciones temporales por HTTP y DNS en tres momentos desde Inter y Movilnet, y el portal de Venezolana de Televisión (VTV), que sufrió dos limitaciones por IP y DNS, desde las conexiones de Cantv y Movilnet.

Además la barrera digital sigue impidiendo el paso de los usuarios venezolanos a los medios internacionales. Fue así que el portal de noticias extranjero que padeció más bloqueos fue el diario colombiano, El Tiempo, que sumó 30 episodios de censura por DNS desde Cantv, Digitel, Inter y Movistar. Además, el acceso a la página de Infobae, de Argentina, se vio impedido en 26 ocasiones de manera temporal, por las empresas Cantv, Movistar y Digitel, bajo las modalidades de censura de tipo DNS y HTTP, y la página de EVTV Miami que sufrió al menos 19 bloqueos por HTTP desde Cantv e Inter.

Expresión interceptada

Las herramientas para la difusión de contenidos multimedia y mensajería instantánea fueron el segundo tipo de espacio digital más obstaculizado al acumular 134 hechos de censura, entre enero y septiembre de 2019. Los datos de OONI demostraron que del total de las plataformas afectadas en todo el registro, el servicio para compartir videos, Youtube, padeció la mayoría de las restricciones al sumar 42 bloqueos continuos por HTTP e IP, desde los proveedores de Cantv, Movistar, Digitel y Movilnet.

Estas medidas restrictivas también se percibieron de forma reiterada en el servicio de audio y música online, Soundcloud, que fue obstaculizada en 21 oportunidades, y en las redes sociales Twitter, que totalizó 16 impedimentos por HTTP, desde las teleoperadoras Cantv, Inter, Movistar, Movilnet y Supercable; Instagram, con 13 bloqueos por HTTP y DNS por parte de Cantv, Movistar y Movilnet, y Facebook que tuvo 12 interrupciones por los mismos dos tipos de modalidad desde los servicios de Cantv, Digitel, Inter, Movistar y Movilnet.

Los motores de búsqueda también padecieron limitaciones frecuentes. Fue así que ocurrieron 20 bloqueos a los servicios de Google, que solo se aplicaron desde Cantv. Estas vulneraciones no solo afectaron a su buscador sino a otros de los productos y servicios que ofrece como Gmail, que sumó 8 impedimentos, Cuentas de Google (2), Hangouts (1) y su Calendario (1). Otro de los buscadores que se vio impedido fue Bing, de Microsoft, que sufrió al menos 8 restricciones de acceso entre los meses de marzo y julio, desde las teleoperadoras Cantv, Movilnet y Movistar.

Tampoco escaparon de la censura siete herramientas de anonimización para una navegación privada, que registraron 48 bloqueos. La más restringida fue TunnelBear, que totalizó 24 episodios de censura realizados por Cantv, Movistar y la compañía Inter. Los portales de organismos internacionales de promoción y defensa de los derechos humanos fueron otro de los grupos que sumaron más incidencias. Los datos recabados demostraron que 14 páginas web de este tipo totalizaron 50 bloqueos a sus plataformas.

Entre los organismos de derechos humanos afectados por estos controles de contenido se encuentran el de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR por sus siglas en inglés), el Observatorio de Derechos Humanos (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la Comisión Islámica de Derechos Humanos (IHRC). También hubo evidencias de bloqueos en los observatorios de interferencias en internet Netblocks y Venezuela sin filtro, y hasta en la aplicación Run OONI. El total de las afectaciones en esta categoría fueron ejercidas por los proveedores Cantv, Movistar, Inter, Supercable, Digitel, Net Uno y Movilnet.