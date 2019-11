Expresidentes de Federaciones de Estudiantes piden defender la autonomía universitaria

(20 de noviembre del 2019. El Venezolano).- Los ex presidentes de las Federaciones de Estudiantes de diversas casas de estudios en Venezuela, exigen defender la autonomía universitaria, la cual está amenazada por el régimen dictatorial de Nicolas Maduro.

A través de un comunicado denominad "Salvemos la Universidad Autónoma, la libertad académica y la educación en todos sus niveles", exhortan "a las generaciones juveniles emergentes a apelar a sus grandes reservas de heroísmo con el fin de revertir esta onda regresiva, como lo hicieron con heroísmo sin par en 1928, 1952, 1958, 2007 y cada vez que en momentos de gran apremio, Venezuela y los venezolanos necesitaron del coraje de sus jóvenes compatriotas".

Asimismo, piden constituir "el Frente por la Defensa de la Universidad Autónoma y Democrática (FDUAD), abierto a la participación de todos los amantes de la Universidad y en coordinación con las movilizaciones iniciadas el 16N por la AN y el Presidente Guaidó. El FDUAD estará abierto a la participación de todos los amantes de la libertad y el progreso social".

EX-PRESIDENTES DE LAS FEDERACIONES DE CENTROS UNIVERSITARIOS DE LAS UNIVERSIDADES SE PRONUNCIAN: ¡SALVEMOS LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA, LA LIBERTAD ACADÉMICA Y LA EDUCACIÓN EN TODOS SUS NIVELES!

A los Rectores, ex Rectores, Decanos, ex Decanos, Directores y ex Directores de las Universidades Nacionales y Privadas A los Estudiantes y Profesores Universitarios y demás niveles de Enseñanza A la Asamblea Nacional A los Presidentes e integrantes de las FCU y Centros de Estudiantes A las Academias Nacionales A los Líderes Universitarios y Educacionales en cualquier parte donde se encuentren A las Organizaciones de la Sociedad Civil, Partidos Políticos, Gremios, Federaciones y Sindicatos del Magisterio Al Pueblo Todo y Unido de Venezuela Los suscritos, Ex Presidentes de las FCU de las Universidades Nacionales:

Considerando

Que no puede ser casual, que cuando la regresiva intolerancia oficialista ha sido enfrentada con éxito por esos centros de creatividad intelectual y programática que son los establecimientos educativos, las más agresivas esferas dominantes en el Estado reaccionan con furia atentando contra los valores y las premisas académicas que les permitieron alcanzar altos niveles docentes, científicos y humanísticos. Considerando Que es misión esencial de la educación superior alcanzar los topes de excelencia y competitividad para todos, sin privilegios estamentales y en el marco de la autonomía, tal como la ha definido la normativa constitucional y legal desde el Decreto-Ley promulgado en diciembre de 1958 por el Presidente Interino Doctor Edgar Sanabria.

Considerando

Que tanto esa Autonomía como la Libertad Académica y la Democracia Universitaria, pese a haber sido víctimas en distintos momentos de represiones, censuras, cierres y estrangulamiento presupuestario, nunca el maltrato, vejamen y odio contra el ideal universitario habían llegado tan lejos como después de la írrita sentencia 0324 de fecha 27 de agosto de 2019, dictada por la sala constitucional del TSJ viciada de nulidad absoluta.

Considerando

Que los altos valores protegidos por la Autonomía no son episódicos ni circunstanciales sino que la fragua donde se templaron fue el colosal esfuerzo colectivo hispanoamericano desencadenado por la Reforma Universitaria iniciada en Córdoba, Argentina en 1918 y rápidamente expandida al resto de Hispanoamérica, con ímpetu tal que demolió el pasado colonial superviviente en prácticas como las del magister dixit o lección impartida a educandos silenciosos y silenciados por docentes ajenos a la crítica, todo lo cual impedía el desarrollo de la enseñanza científica, humanística y democrática.

Considerando

Que de hecho y conforme con su certificado papel de vanguardia, ya el Movimiento Estudiantil de nuestros días se hizo presente en la Universidad de Carabobo eligiendo a Marlon Díaz Presidente de la FCU de la UC, en la Universidad Central de Venezuela eligiendo a David Sosa Presidente de la FCU de la UCV y en la Universidad del Zulia eligiendo a Yeissel Peraza Presidenta de la FCU de LUZ.

Considerando

Que la indicada sentencia pretende retrotraernos al pasado absolutista que fuera barrido ideológicamente por el Iluminismo de mediados del siglo XVIII y materialmente por la guerra de Independencia de EEUU y la revolución democrático-institucional de Francia. Considerando Que los venezolanos, de modo especial los vinculados directa o indirectamente con la educación, no pueden permitir que a la tragedia que ya abate al país se le sobreponga esta absurda retrogradación en el orden cultural, en lugar -más bien- de asimilar cuanto antes el pensamiento contemporáneo de la era de la información, la inteligencia y la internacionalización del conocimiento.

Resolvemos

PRIMERO

Invitar a las Organizaciones de la Sociedad Civil, los Partidos Políticos, las Iglesias de todos los Cultos, las Organizaciones Laborales y Gremiales, los Militares de nuestra FANB, la Inteligencia Universitaria educada en la Doctrina de la Reforma de Córdoba e Hispanoamérica, y en general a toda la Nación, a respaldar activamente el Acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional de fecha 15 de octubre de 2019, mediante el cual la Representación Nacional desconoce la sentencia N° O324 de fecha 27 de agosto de 2019 dictada por la Sala Constitucional del TSJ, por inconstitucional, usurpar funciones de la Asamblea Nacional y violar la Autonomía Universitaria.

SEGUNDO

Exhortar a las generaciones juveniles emergentes a apelar a sus grandes reservas de heroísmo con el fin de revertir esta onda regresiva, como lo hicieron con heroísmo sin par en 1928, 1952, 1958, 2007 y cada vez que en momentos de gran apremio, Venezuela y los venezolanos necesitaron del coraje de sus jóvenes compatriotas.

TERCERO

Que la forma como está consagrada la Autonomía en las normas constitucionales, legales y reglamentarias es tan estricta que hace imperativa la inmediata articulación de la defensa de la Universidad Autónoma y Democrática, en coordinación con las actividades movilizadoras y pacíficas planificadas desde el reciente 16N por la Asamblea Nacional, cuyo liderazgo y el del Presidente Interino Juan Guaidó deben ser fortalecidos y convertidos en el eje de la Unidad Nacional.

CUARTO

Constituir el Frente por la Defensa de la Universidad Autónoma y Democrática (FDUAD), abierto a la participación de todos los amantes de la Universidad y en coordinación con las movilizaciones iniciadas el 16N por la AN y el Presidente Guaidó. El FDUAD estará abierto a la participación de todos los amantes de la libertad y el progreso social.

QUINTO

Solicitar la derogación de la Ley Orgánica de Educación, aprobada por la Asamblea Nacional el 15 de Agosto de 2009, en el intento del Régimen de Nicolás Maduro por consolidar el degradante retroceso que se ha pretendido imponer por la fuerza y el envilecimiento de la cultura.

SEXTO

En línea con la ejemplar historia de las luchas universitarias, llama a todos los luchadores sociales e intelectuales a apelar a sus probadas reservas de heroísmo con el objeto de elevar la calidad de la lucha democrática. SÉPTIMO Dar la más amplia difusión nacional e internacional al presente documento.

Comisión Preparatoria: Américo Martín (Ex-Presidente FCU-UCV), Héctor Pérez Marcano (Ex-Presidente FCU-UCV), Caracciolo Betancourt (Ex-Presidente FCU-ULA), Dip. Macario González (Ex-Presidente FCU-ULA). Firman: Ex-Presidentes FCU-UCV: Jesús Carmona, Alexis Ortiz, Pastor Heydra, Dip. Freddy Valera, Eduardo Semtei, Dip. Stalin González, Diego Scharifker, Hasler Iglesias. Ex-Presidentes FCU-ULA: Julio Cesar Tagliaferro, Etanislao González. Carlos Boves, Carlos Castillo, Caracciolo León, Omar Ruiz, Winston Cabas. Ex-Presidentes FCU-LUZ: Oswaldo Álvarez Paz Ex-Presidentes FCU-UC: Euclides Querales, Miguel Mesa Ortiz. Ex-Presidentes FCE-USB: Manuel Sánchez Ex-Presidentes FCE-UNIMET: Samuel Díaz Ex -Presidentes FCU-UCLA Dip. Oneiber Peraza, Martin Valero.