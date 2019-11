AN citará a funcionario de la GNB por caso de maltrato con electricidad a dos niños

(20 de noviembre de 2019. El Venezolano).- La presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) Dennis Fernández, informó que será citado en las próximas horas el funcionario de la Guardia Nacional, Anderson Arellano, para que comparezca ante esta instancia legislativa a objeto de que informe sobre el caso que presuntamente lo vincula con el maltrato con electricidad y golpes a dos niños en la población de San Tomé, estado Anzoátegui. “Será citado para que explique su actuación o demuestre su inocencia”

La información la dio a conocer en rueda de prensa realizada este miércoles en la AN, donde señaló que en dicha instancia han recibido y visto todo tipo de violación de derechos humanos, persecución política contra diputados y líderes opositores, represión, jóvenes asesinados por protestar contra el régimen, pero no este tipo de atrocidad contra niños como la que se cometió en el estado Anzoátegui “y llama la atención el camino que está tomando la violencia en el país”.

Indicó Fernández que lo preocupante es la impunidad con la que actúan los cuerpos de seguridad del régimen de Maduro. “Los órganos de seguridad del usurpador operan con mayor impunidad y represión, su actuación desproporcionada en el caso de estos dos niños es una demostración de ello”.

Recalcó que rechazan la actuación de funcionarios contra dos niños de ocho y once años por parte de un funcionario. “Estos menores recibieron golpes, electricidad, maltratos, eso no tiene nombre y no podemos avalarlo, desde aquí lo denunciaremos ante organismos nacionales y también internacionales porque estamos seguros que más temprano que tarde vamos a un nuevo gobierno y los responsables de este tipo de agresiones contra la ciudadanía venezolana tendrán que ser castigados”.

Recalcó que el funcionario de la GN, Anderson Arellano, quien presuntamente maltrató a esos niños tendrá que responder, “si usted es inocente tiene que demostrarlo, sin amedrentamiento ni persecución de la familia de los niños”.