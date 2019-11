Fedecámaras: La dolarización en Venezuela se dio de una forma anárquica

(19 de noviembre del 2019. El Venezolano).- Para el presidente de la Fedecámaras Ricardo Cussano, la idea de una dolarización en el país asomada el fin de semana por Nicolás Maduro es un reconocimiento a que las políticas económicas implementadas actualmente son erradas.

En una entrevista concedida a Unión Radio afirmó que, “la dolarización en Venezuela se dio de una forma anárquica, y ha generado afectaciones a las capacidades del sistema financiero”.

“Al principio decían que era totalmente casi delincuencial, y al final terminaron aceptando que el mercado buscaba viabilidad, y que las políticas públicas macro económicas debilitaban el bolívar, además del hostigamiento a la producción privada que hacían compleja la estabilidad”, agregó.

Por último, aprovechó la oportunidad para expresar su rechazo a la implementación del Petro como unidad de cuenta para la contabilidad de todas las empresas. “Te ponen esta entelequia que es el petro que no es tranzable, que no tiene credibilidad, que no tiene forma física”, dijo.