Régimen de Maduro arremetió contra caraqueños que estaban protestando

#18Nov Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana arremeten contra los ciudadanos que protestaban en la avenida Libertador en rechazo a las fallas en los servicios públicos y en rechazo al régimen de Nicolás Maduro.