Músicos alternativos resisten ante precariedad y censura en Venezuela

(18 de noviembre de 2019. El Venezolano).- Jóvenes disfrutan bajo la lluvia las canciones de Novanout en un festival de música alternativa, uno de los escasos escenarios que quedan en Venezuela para este género, confrontado no solo a la crisis económica sino a la censura.

“No nos paramos por nada”, reivindica Julio Zamora, su vocalista de 21 años, tras participar con once agrupaciones de reggae, punk y ska en el festival Nuevas Bandas, que desde hace dos décadas impulsa el talento emergente.

En una plaza de Caracas, Novanout interpreta su reggae “Araguaney”, una crítica al poder: “Son zamuros (cuervos) pisoteando esta orquídea / llenos de rencor, resentimiento y envidia / pisoteando el paisaje tricolor / desperdiciando el néctar de esta flor”.

Catapulta para géneros contestatarios, el festival apenas se sostiene en este país donde los grandes conciertos son un recuerdo y con mermadas tarimas por el cierre de espacios emblemáticos o su paso al infalible reguetón.

“La movida (musical) no es que no existe, pero quizá no es tan activa como años atrás”, asegura Julio, quien bromea durante un ensayo en una pequeña sala.

“¡Gracias, Poliedro!”, remata aludiendo al mayor escenario nacional, con aforo de 20.000 personas, donde antaño se presentaron artistas como Queen o Metallica. Hoy, sus instalaciones albergan especialmente actos oficialistas.

Para conseguir presentaciones, Novanout ha adaptado su repertorio a salsas y boleros. Fusionarse es su “ventaja”, explica Andrés Villamediana, guitarrista.

Lea la historia completa de AFP aquí.