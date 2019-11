Más de 30 niños con cáncer han muerto en Carabobo en lo que va de 2019

(18 de noviembre del 2019. El Venezolano).- La ex presidente de Fundanica, Virginia de Bolívar, denunció que en lo que va de 2019, 36 niños han fallecido en Carabobo. Son niños del estado y de regiones vecinas que llegan en busca de atención en los hospitales carabobeños.

En una entrevista con el Diario de El Carabobeño, aseguró que estos fallecimientos están relacionados en su mayoría con escasez de medicamentos, insumos y la pésima situación de los hospitales.

En Carabobo, según Bolívar, se atienden niños procedentes de los estados Cojedes, Apure y Guárico, porque en sus regiones la situación de la salud es aún más dramática. “Pero si en el JM de Los Ríos, que fue ejemplo para Latinoamérica, no tienen alimentos ni medicinas y están cerrando las áreas de cardiología por falta de insumos, imagínense que pasa en el interior del país”.

Virginia de Bolívar reconoce que la enfermedad es complicada, pero atribuye las muertes a las dificultades para atender a los pacientes. “Ellos mueren por falta de medicamentos, por infecciones o porque no pueden realizarse los exámenes. En toda esta zona no hay radio terapia pública, solo privada y puede llegar a costar hasta mil dólares. Los niños que logran acceder a ellas es porque consiguen padrinos o aliados y también descuentos de esas instituciones privadas, que lo hacen como labor social”.

La ex presidenta de Fundanica detalló que los tratamientos para niños con cáncer deben cumplirse según unos protocolos que no pueden alterarse, pero eso no suele suceder. “¿Un papa que gana sueldo mínimo cómo afronta el pago de una medicina que puede costar hasta mil 500 dólares? Debe escoger entre comer o comprarla. Por eso cada año la mortalidad aumenta.

Sobre los medicamentos, explica que los maneja el Seguro Social, pero no llegan todo el tiempo. “A veces hay medicinas, pero no soluciones. Todo eso complica el panorama. La situación de nuestros hospitales es realmente dramática. Sin agua, sin luz, sin comida, sin medicamentos. Es verdaderamente grave”.

Por todas estas razones, Virginia de Bolívar invitó a la ciudadanía a comprar el calendario de Fundanica. “Es nuestro mejor instrumento para regalar vida y salud a todos estos niños que tienen esa terrible enfermedad y que necesitan ayuda. En esta oportunidad celebramos la vida de 12 niños héroes que a pesar de la situación actual lograron seguir adelante gracias al apoyo de todos”.