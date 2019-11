Traidor a sus raíces-comunistas ricachones, por José Gregorio "El Gato" Briceño Torrealba/Valeria Briceño

(17 de noviembre del 2019. El Venezolano).- Se jacta de haber logrado el poder para redistribuir la riqueza en su país. Sin gota de vergüenza este pupilo poco consentido de los Castrodestructores sigue a pie juntillas la receta del descalabro izquierdoso mundial y desde su recién estrenado exilio mexicano osa decir que pronto volverá a la tierra mancillada que lo vió nacer a pacificar al pueblo que el mismo ha enguerrillado.

Casi 14 años en el poder convierten a este indígena de las etnias originarias de Bolivia en una réplica de sus amos, lo que su gente se hartó: un Ególatra dedicado a acumular riquezas, lanzando sobras a la plebe, disfrazando estadísticas y otros ingredientes del menú castrochavista.

A medida que pasa el tiempo se va desenmascarando el discurso engañoso y cínico de los comunistas ante el mundo, pero tenemos que reconocer que son extremadamente hábiles para manipular o engañar a los ingenuos e incautos.

Los acontecimientos sucedidos en estos últimos días en Bolivia dejaron al desnudo lo que ha sido harto denunciado, el expresidente Evo Morales agrega al continente el ingrediente que más enardece a los pueblos, la misma bazofia cubana de "volví a ganar las elecciones"-Smartmatic dixit- que ya sabemos de memoria pues se ha aplicado en Venezuela, fue absolutamente calcada.

El paso a paso, el tutorial de se cumplió durante casi 14 años: Propuso la asamblea constituyente tan pronto llegó al poder y violó la Constitución porque no tenía mayoría en ambas cámaras y la impuso, también aplicó otra imposición, el artículo 169. Le permitía una reelección al frente del Palacio Quemado y el primer período no se contabilizaba. Y cómo paradojas del destino esa ambición fue la que terminó de tumbarlo en la tarde de este domingo 10 de noviembre. Su guión decía que convocara a un referéndum en febrero del 2016 para que el pueblo le aprobará la elección indefinida y tal como es normal en su directriz al perder se burló de la voluntad popular descaradamente y como tenía secuestradas todas las instituciones (condición comunista sine qua non), le permitieron postularse al cuarto mandato. Por eso se llegó a las elecciones del pasado 20 de octubre en donde hubo un descarado fraude demostrado por los especialista de la Organización de Estados Americanos (O.E.A) Según los ingenieros en sistemas, se demostró la existencia de un sistema informático paralelo al proceso de votación y recuento manual lo que avala el propósito de manipulación. Todo fue elaborado en Cuba y ya eso se había implementado en Venezuela, o sea, las tácticas de robos de votos han venido variando de una elección a otra, hay patrones que son idénticos, lo que lleva a afirmar que son asesoramientos con la rúbrica de los regímenes venezolano y cubano.

La principal incidencia que alertó a la comunidad internacional sobre la falta de transparencia de las elecciones del domingo 20 de octubre pasado fue la paralización de los escrutinios en la noche de esa jornada, se produjo cuando este llegó al 83,8% del escrutinio. Con las cifras anunciadas hasta entonces, Morales se encaminaba a una segunda vuelta que le era poco favorable. Ahí se paralizó la transmisión de datos, durante horas pues el sistema necesita un tiempo para materializar los votos falsos y requiere hacerlo a puerta cerrada, es asombroso cuántos cómplices compra el dinero del narcotráfico.

Tenemos que recordar las primeras elecciones de Maduro en el 2013 cuando se produjo una interrupción, en este caso durante las últimas horas de votación y fue una caída del sistema de Internet pero como a todos se nos olvida, es bueno recordarlo. Esa incidencia permitió que el narcochavismo tuviera más capacidad de tráfico en los canales informáticos para llevar a cabo la emisión de votos falsos; cuando el servicio fue restablecido, Maduro adelantó en votos a su contrincante, Henrique Capriles, en las pantallas conectadas con el sistema informático electoral paralelo usado por el narcochavismo. Los ingenieros cubanos han colocado puntos, conectados con el sistema electoral oficial, que les permiten conocer la evolución del voto y saber cuántos votos falsos son necesarios y dónde para ganar las elecciones. Maduro aceptó en principio auditar las cajas, lo dijo públicamente para luego no cumplir porque sabía que no coincidirían los números luego del chanchullo. También se puede afirmar que las máquinas de votación son vulnerables y pueden ser dirigidas desde fuera del centro electoral. Con está otra experiencia en Bolivia veo con impotencia como en mi país hay una clase política que todavía cree en diálogos y en elecciones, no se si son ciegos o no les importa que nos sigan arrebatando el país por cuatro dólares.

Hugo Chávez fue más hábil y perverso que Evo, esté corrompió y prostituyó a la cúpula militar Venezolana y Evo fue más recatado o no pudo corromper a los militares Bolivianos y es por eso se impuso la institucionalidad ante el abuso y la violación a la constitución Boliviana. Son tan manipuladores que siguen declarando que fue un golpe de Estado a pesar de haber visto al violador de la Constitución renunciar y a las fuerzas armadas acompañar todo el proceso de transición para restablecer el orden facilitando el cambio de mando a un civil, en este caso a la senadora Jeanine Añez quien desde el día 12 de Noviembre funge como presidenta interina del país altiplánico. Felicito a esos hombres de la Fuerza Armada Boliviana quienes cumplieron con el mandato de su constitución y defendieron los intereses de la patria y no el de los que traicionan sus raíces y a su pueblo.

Después de la renuncia de Evo pudimos ver las excentricidades y gustos capitalistas del "Jeque Indígena" con grandes lujos que van en contra de lo que pregonan a cada rato como es hablar en nombre del pueblo pobre. Penthouse House de lujo, pisos de mármol, camas a la medida, bebidas y comidas de alto costo entre muchas frivolidades propias de los ricos y famosos que tanto critican. Pronto serán famosos y pasarán a la historia como los ladrones y narcotraficantes más buscados a nivel mundial. Para no irse lisos mandaron o trataron de incendiar a Bolivia con protestas defendiendo al traidor huido, lo que rápidamente se desmontó con las detenciones de varios delincuentes Venezolanos con carnet del partido de Maduro (PSUV) y armamento venezolano, médicos Cubanos con más de 100.000 dólares en efectivo quienes le pagarían a los frentes sociales (paramilitares o colectivos bolivianos),a varios terroristas de la Guerrilla colombiana FARC, todos ya detenidos y puestos a la orden de la fiscalía.

Quedó demostrado una vez más que es una organización criminal totalmente estructurada a nivel internacional; para el próximo jueves 21 están convocando una manifestación para anarquizar a Colombia por lo que los colombianos se están preparando para enfrentar a esos infiltrados tarifados del narcochavismo.

La comunidad internacional ha visto y sufrido la magnitud del atrevimiento de estos malnacidos reyezuelos quienes buscan tener el mundo a sus pies a punta de destrucción y dolor si se sigue dando tiempo a los narcoterroristas auspiciando diálogos, acuerdos y otras fórmulas que no sean su salida del poder por la vía de la intervención. Ya se comprobó que los cobardes ministros de la defensa usurpador Venezolano y su estado mayor defienden sus intereses lo que no permitirá una salida constitucional lo que permite que continúen desestabilizando la región.

Bolivia ha hecho honor, la República, hija predilecta del Libertador Bolívar, llevando una síntesis de su apellido y dejando para siempre atrás el oprobio de los falsos mesías, demagogos populistas y manipuladores de las masas.

Desde la cárcel del exilio no me canso de repetirlo, en Venezuela es necesaria e impostergable una acción contundente ya que lamentablemente las movilizaciones pacíficas no le hace mella a los arrastrados dictadores.

Mi fe más fuerte y mi trabajo día a día denunciando a quienes se apoderaron de mi patria con lo que nos queda LA PLUMA Y LA PALABRA

Por: José Gregorio "El Gato" Briceño Torrealba/Valeria Briceño