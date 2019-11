Ledezma a dos años de su fuga: Sin la verdad no habrá confianza

(17 de noviembre del 2019. El Venezolan).- Hoy se cumplen dos años de la fuga emprendida por el Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, para quien “si Guaidó no se resuelve a poner las cosas en su justo lugar, sino asume la verdad de esta tragedia y las causas de los errores a corregir, no haber confianza en una ciudadanía que está ganada a seguir luchando, pero con una conducción atinada y trasparente”.

Ledezma recuerda que “hace dos años, pisaba tierra colombiana asegurando la recuperación de mi libertad transgredida por un régimen que convirtió el derecho de opinar en un delito. Hace dos años llegué a Cúcuta, dejando atrás más de 980 kilómetros de carreteras en cuyos costados sobrevive un pueblo acosado por la hambruna, metódicamente diseñada en las salas situacionales de la corporación criminal que persiste en mantener secuestradas las instituciones fundamentales de la nación”.

El líder opositor asegura que los detalles de su fuga, “están ordenados con precisión y algún día los daré a conocer, para agradecer públicamente a las personas gallardas y valientes que hicieron posible ese acontecimiento. Fue una decisión personal, consciente de los riesgos implícitos que para mí, eran subalternos al hecho cierto de seguir prisionero de una narcotiranía que pretende usarnos como rehenes que mueven en su tablero de operaciones de canje de “carne humana”.

“Desde entonces he tratado de ser más útil a la lucha por la libertad de Venezuela. Agradezco las oportunidades que me han brindado distintos gobiernos democráticos del mundo libre, cuyas autoridades me han recibido, las tribunas parlamentarias desde donde se me han permitido pronunciar informes de la tragedia de mi país, los foros planificados por los directivos de organizaciones políticas, Organizaciones No Gubernamentales y Fundaciones, que generosamente nos proveen de la logística básica y de esos escenarios claves para insistir en las razones que siguen privando para invocar el principio de Intervención Humanitaria”.

“Cada vez que opino lo hago como parte de esa legión de desterrados que no hemos enajenado nuestras convicciones ni podemos dejar que se nos castre nuestro esencial derecho a discernir respecto a lo que acontece dentro y fuera de nuestra patria”.

Asegura que estas alturas de la resistencia y transcurridos estos dos años de su autoliberación, ratifica todo cuanto ha dicho ante la comunidad internacional en los siguientes términos:

1, Es indispensable contar con la cooperación internacional, porqué solos no podemos. Porqué lo de Venezuela no es una simple crisis política. Porqué estamos padeciendo los efectos de un régimen forajido. Porqué son mafias las que manipulan las instituciones. Porqué son narcos y terroristas, además de criminales y corruptos.

2. La ayuda debe ser teniendo como fuente el principio de Intervención Humanitaria, mediante la aplicación del R2P, la resolución 1373/ONU, que crea el Plan Global Contra El Terrorismo Internacional, el TIAR y la Convención de Palermo, confirmado como está, que en Venezuela opera un grupo delictual al frente de los entes públicos.

3. Que es perjudicial para la estrategia de lograr el Cese de la Usurpación, involucrarnos en diálogos o negociaciones con factores culpables de la catástrofe humanitaria que sufre Venezuela.

4.Que es un error avalar con nuestra participación, procesos electorales hasta que no sean desalojados del poder que usurpan, Maduro y su camarilla.

Y 5. Que todo lo arriba expresado, requiere de una estrategia y de un comportamiento coherente de la dirigencia y de los ciudadanos comprometidos con una resistencia basada en convicciones, sin sectarismo ni personalismos y libre de agendas ocultas, precisó Antonio Ledezma desde el exilio este 17 de noviembre de 2019 a dos años de su autoliberación como él mismo lo califica.

Con información de Nota de Prensa