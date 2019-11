Taylor Swift anunció que su presentación en los AMAs está en peligro

(16 de noviembre del 2019. El Venezolano).- Taylor Swift advirtió que su presentación en los American Music Awards, AMAs, corre peligro. La cantante inclusive advirtió que tal vez tendrá que posponer otros proyectos, entre los cuales destaca su próximo documental con Netflix. El motivo de esto es la presencia de ejecutivos que poseen legalmente los derechos de sus antiguas canciones y no le permitirán que las interprete.

"En este momento, mi presentación en los AMAs, el documental de Netflix y cualquier otro evento, está en signo de interrogación", escribió Taylor Swift en sus redes sociales.

La cantante señaló que planeaba tocar una mezcla de sus éxitos en la gala que se realizará el 24 de noviembre, ya que está nominada como Artista de la Década. Pero los ejecutivos que aparentemente poseen su música, Scooter Braun y Scott Borchetta, consideraron ilegal su actuación televisada porque implicaría hacer «nuevas versiones» de sus temas.

"Solo quiero poder interpretar mi propia música. Eso es todo. He tratado de resolver esto de forma privada a través de mi equipo, pero no he podido resolver nada", aseguró.

Swift apunta así al gerente de música Braun, quien compró sus primeras canciones al adquirir Big Machine Label Group de Borchetta en junio pasado.

"El mensaje que me envían es muy claro. Básicamente que sea una buena niña y me calle, o seré castigada", planteó. En la misma publicación, invita a sus fanáticos a presionar a Braun y Borchetta para permitir su actuación en los AMAs y hacer que sus otros proyectos avancen.

Con información de Agencias