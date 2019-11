Simonovis llama a policías a no reprimir para mantener en el poder al régimen de Maduro

View this post on Instagram

#NoticiasEV El excomisario Iván Simonovis, quien se encuentra en el exilio, envió un mensaje a los funcionarios policiales en Venezuela, en el cual les pide que no sean parte de “esta maquinaria de represión, que el único objetivo que persigue es quedarse en el poder. No dejen que esta maquinaria de represión los utilice”. Vídeos: @tvvnoticias . . #EVNews #IvanSimonovis #Venezuela #JuanGuaido #protestas #16Nov