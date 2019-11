Cronograma de escogencias de rectores del CNE podría ser conocido la próxima semana

(15 de noviembre del 2019. El Venezolano).- Ángel Medina, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones para el CNE, anunció que la próxima semana se puede presentar al país, un cronograma para la escogencia de los rectores electorales.

En el marco del Foro: “Emergencia Electoral. Armando el rompecabezas de las elecciones libres”, el parlamentario afirmó que la apertura del espacio para una solución a la crisis, arranca por resolver lo político, al tiempo que mencionó que un nuevo CNE ayudaría a destrabar este escenario.

La elección de un nuevo CNE dará a los venezolanos la posibilidad de elegir de manera libre el próximo destino del país, destacó.

En este orden de ideas aseveró que un nuevo CNE tiene que traer consigo una restructuración integral del poder electoral para garantizar la transparencia y credibilidad en el proceso.

Por su parte Cástor González, presidente del CPFC quien sirvió de moderador del evento, advirtió que el Consejo Nacional Electoral se encuentra en estado terminal y con la elección de un nuevo cuerpo rector, se podrá sacar de la gravedad al ente electoral.

“El CNE está en estado terminal, y con la elección de nuevas autoridades en el organismo, no podemos dar de alta al paciente pero si sacarlo de la sala de emergencia, a la sala de cuidados intensivos. Es decir, con nuevos rectores lograremos la estabilidad del ente y darle credibilidad y transparencia”, aseveró.

Cipriano Heredia, Coordinador de la Mejor Venezuela del partido Voluntad Popular, en su ponencia habló sobre la supresión de las garantías electorales y su indispensable restitución, asegurando que el peor de los favores que se podría hacer a la causa, son quienes por un lado dicen estar luchando por mejorar las condiciones electorales y tener un nuevo CNE, pero por otro lado ellos mismos declaran que van a participar en cualquier proceso como sea.

Evidentemente con este tipo de argumentos amañados entramos en una suerte de contradicción porque no hay ningún incentivo para quien debe permitir cambiar las normas, porque ya le están diciendo por adelantado que van a participar con o sin sus reglas. Pues bien, aquí la lucha por las condiciones debe ser real para que vuelvan las garantías y se resuelvas todas esas trampas y hay que condicionar la participación en cualquier proceso a qué todo eso sea solucionado, insistió.

Dijo además al respecto que el argumento que dan algunos de que hay que ir a votar porque es el mismo CNE del 2015, es un acto de irresponsabilidad, y de querer desconocer la realidad que se vive en el país. “Existe un ventajismo electoral producto de triquiñuelas, de fraudes e irregularidades infranquiables y por eso debemos luchar por superar y restituir las condiciones aceptables”, manifestó.

Asimismo, Celis Mendoza, ex consultor jurídico, José Cortez, ex director de Información y Rodolfo Zapata, ex director de Informática del CNE, analizaron los puntos críticos para garantizar la transparencia del proceso electoral, resaltando que la escogencia de nuevos rectores en el ente electoral sin lugar a dudas es una ruta clara del cambio estructural e integral que se requiere para recobrar la credibilidad en el órgano electoral.

