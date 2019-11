Nickelodeon y Netflix se unen para producir contenido animado

(14 de noviembre del 2019. El Venezolano).- Nickelodeon acaba de firmar un acuerdo con Netflix para crear películas animadas y series de televisión originales para la plataforma. Así lo informó la revista Variety.

Este acuerdo ya se venía planteando desde la creación de los especiales animados. Es el caso de La vida moderna de Rocko: Cambio de chip e Invasor Zim y el poder del florpus. Cabe indicar que los próximos especiales que ambas empresas alistan son: The Loud House y Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles.

"Nickelodeonha creado decenas de personajes que los niños adoran. Por eso nos emociona contar historias completamente originales que vuelvan a imaginar y expandan los mundos que estos personajes habitan", manifestó Melissa Cobb, vicepresidenta de Animación Original en Netflix.

"Estamos encantados de seguir colaborando de distintas formas con Brian Robbins, Ramsey Naito y el equipo creativo de Nickelodeon, a medida que buscamos encontrar nuevas voces y llevamos historias atrevidas a la audiencia global de Netflix", agregó.

"El siguiente paso para Nickelodeon es seguir expandiéndose más allá de las plataformas lineales. Nuestro acuerdo para crear contenido con Netflix es el camino clave hacia este objetivo", sostuvo Brian Robbins, presidente de Nickelodeon.

"Nickelodeon Animation Studio es el hogar de artistas y creadores de clase mundial que han estado detrás de algunos de los personajes y series más emblemáticos que se han creado. En el último año, nuestro jefe de Animación, Ramsey Naito, ha construido sobre ese legado, aumentando el desarrollo y producción exponencialmente. Las ideas y el trabajo en nuestro estudio están fluyendo. Estamos ansiosos por trabajar con Melissa y el equipo de Netflix en una oferta de contenido animado original de gran calidad para niños y familias de todo el mundo", concluyó Robbins.

Con información de El Comercio de Perú