Trump: Transcripción de segunda llamada sobre Ucrania se publicaría el martes

(09 de noviembre del 2019. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que la Casa Blanca probablemente publicará una transcripción de una segunda llamada con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy el martes.

"Ahora quieren tener una transcripción de la otra llamada, la segunda llamada, y estoy dispuesto a proporcionarla", señaló Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews antes de partir para una visita a Tuscaloosa, Alabama.

"Probablemente se lo entreguemos el martes, pero tenemos otra transcripción que es muy importante. Lo pidieron y con gusto lo doy. Nunca ha habido un presidente que haya sido tan transparente", agregó.

Reiteró que se trataba de una "caza de brujas, al más alto nivel, y es muy mala para nuestro país".

Señaló que dará la segunda transcripción "porque en realidad tuve dos llamadas con el Presidente de Ucrania". "Entonces leerás la segunda llamada y me dirás si crees que hay algo malo en ello".

Sobre si las audiencias de juicio político deberían o no llevarse a cabo a puerta cerrada, el presidente señaló que no le importa si son públicos, "lo que dije, fue mal informado, como siempre. Lo que dije es muy simple, no debería haber nada. No debería haber audiencias de juicio político es lo que dije, así que tal vez lo malinterpretaron".

La investigación de la Cámara de Representantes se centra en una llamada telefónica del 25 de julio en la que Trump le pidió al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy que investigara al ex vicepresidente Joe Biden, un destacado rival demócrata mientras Trump busca la reelección en noviembre de 2020.

Con información de La Voz de América