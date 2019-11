Tomás Guanipa: La lucha es de todos y la presión interna es muy importante

(08 de noviembre del 2019. El Venezolano).- El diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, durante una rueda de prensa en el Congreso de Colombia, se pronunció en torno a la convocatoria del próximo 16 de noviembre y aseguró que dicho llamado es tan importante, porque inicia una nueva etapa de presión interna que llevará al quiebre del régimen de Nicolás Maduro y a la apertura de la democracia, de la libertad y del proceso electoral que tanto hemos anhelado para escoger un nuevo gobierno que venga por el voto y no por la decisión fraudulenta que viene del poder.

El mensaje a todos los venezolanos es de entender que esta lucha compete a todos y que la presión interna es muy importante, por lo que no pueden desmayar en este nuevo llamado del 16 de noviembre.

El parlamentario enfatizó que a pesar de que la Asamblea Nacional está realizando un esfuerzo para que exista un comité de postulaciones y así designar a un nuevo Consejo Nacional Electoral, tienen muy presente que el régimen de Nicolás Maduro “nunca juega limpio” y que pretende seguir teniendo el control del CNE porque sabe que una elección libre jamás podrá ganarla.

“El problema en Venezuela no es parlamentario, no es de adelanto de unas elecciones parlamentarias, el problema en el país tiene nombre y apellido, la mayor sanción que ha tenido el pueblo de Venezuela se llama Nicolás Maduro, por eso nuestro mayor reto al gobierno es que se someta a unas elecciones donde elijamos a una nueva Asamblea Nacional pero también podamos elegir un nuevo presidente, elijamos un gobierno para el país que sea producto de la voluntad del pueblo y no de la farsa, de la trampa y del fraude del régimen de Nicolás Maduro.

Nuestra lucha es por elecciones presidenciales y nada ni nadie va a dejar de luchar hasta que podamos, con nuestro voto, elegir un nuevo gobierno para el país”, expresó Guanipa.

“Ejemplo de ello es lo que han hecho los educadores y las enfermeras en los últimos meses, es una lucha social de todos los venezolanos. No podemos desmayar y seguir luchando para que se respete la voluntad de un pueblo que busca la lucha para el progreso y para la unión de todos los venezolanos.

Invitamos a todos los venezolanos a salir a las calles a decir basta ya de tanta humillación, tenemos la dignidad suficiente para recuperar nuestro futuro y nuestra esperanza, expreso el parlamentario.

Con información de El Carabobeño