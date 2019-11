Michael Bloomberg considera postularse a la presidencia de EEUU contra Trump en 2020

El ex alcalde de Nueva York, Michael R. Bloomberg se está preparando activamente para participar en las primarias presidenciales demócratas y se espera que presente en breve su documentación para ser candidato, según avanzó este jueves el diario The New York Times.

Según personas informadas sobre los planes de Bloomberg citadas por el Times, el multimillonario empresario ha estado sopesando en privado una oferta por la Casa Blanca durante las últimas semanas y aún no ha tomado una decisión final sobre si postularse o no, dijo un asesor.

Pero en la primera señal de que se está decantando seriamente por presentarse, Bloomberg ha enviado empleados suyos a Alabama para reunir firmas para calificar para las primarias en ese estado.

Bloomberg, que hace unos meses renunció a presentarse a las primarias, llamó a varios demócratas prominentes el jueves para decirles que estaba considerando seriamente la carrera, incluido el ex senador Harry Reid, de Nevada, el líder de la mayoría retirado que sigue siendo un referente del poder dominante en el partido.

Reid declaró que Bloomberg no había dicho explícitamente que se postulaba para presidente, pero que la intención de la llamada había sido clara.

Si Bloomberg se presenta será un terremoto en la carrera demócrata, sobre todo una amenaza para el ex vicepresidente Joseph R. Biden, que ha estado luchando por recaudar dinero y formar una coalición ideológicamente moderada.

“Ahora tenemos que terminar el trabajo y asegurarnos de que Trump sea derrotado, pero Mike está cada vez más preocupado de que el campo actual de candidatos no esté bien posicionado para hacerlo”, dijo el asesor de Bloomberg Howard Wolfson en un comunicado.

Wolfson dijo que Bloomberg competiría con su historial de servicio como alcalde de la ciudad más grande del país, la construcción de su propia compañía y contribución a causas globales a través de sus actividades filantrópicas.

“Basado en su historial de logros, liderazgo y su capacidad de unir a las personas para impulsar el cambio, Mike podría adoptar la pelea contra Trump y ganar”, dijo Wolfson.

Bloomberg es el fundador y propietario mayoritario de Bloomberg LP, la empresa matriz de Bloomberg News.

Con información de Bloomberg