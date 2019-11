Gustavo Dudamel visitará México con la Filarmónica de Los Ángeles

(07 de noviembre del 2019. El Venezolano).- El venezolano, Gustavo Dudamel volverá a México. Esta vez al frente de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), agrupación que dirige desde hace 10 años, para celebrar el centenario de esta institución artística estadounidense y los 50 años de hermandad entre México y Los Ángeles.

Lo hará con tres programas que mostrarán “la gran flexibilidad repertorial” de la orquesta, que incluyen desde José Pablo Moncayo hasta Bruckner y la música de John Williams escrita para exitosas películas.

En una videoconferencia ofrecida este martes, el director venezolano habló de la música, pero también de su trabajo al frente de LA Phil. Dijo que ha buscado cambiar el concepto del arte y de la música como formas del entretenimiento para considerarlos como herramientas de transformación social.

“Hay que transformar el concepto de lo que es la música y el arte. No debemos verlos como entretenimiento sino como una filosofía de vida. El arte no debe limitarse a un grupo con acceso o a un grupo que lo entienda. Tenemos que comprender que el arte es un derecho a acceder a la creatividad, a la belleza y al disfrute. Nosotros tenemos que entregar el arte al público y creo que lo hemos hecho. Primero con la creación de YOLA (Orquesta Juvenil de Los Ángeles) porque nos permitió conectar con la comunidad con más necesidades. Queríamos que los niños y las familias tuvieran acceso a la música como un elemento de transformación. Esto fue una de las primeras cosas que hice cuando llegué a Los Ángeles hace 10 años”, explicó el músico.

LA Phil se presentará el 12 y 13 de noviembre en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes después de dos décadas. Uno de los programas está conformado por “Téenek – Invenciones de territorio” de la mexicana Gabriela Ortiz, “Must the Devil Have all the Good Tunes?” de John Adams, comisionadas ex profeso por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y “La consagración de la primavera” de Ígor Stravinski. El siguiente programa está integrado por “Sustain de Andrew Norman” y la “Sinfonía núm. 4” de Anton Bruckner.

Mientras que el 14, el programa estará compuesto por los compositores venezolanos Aldemaro Romero y Paul Desenne, la obra “Huapango” de José Pablo Moncayo, de Arturo Márquez y música que John Williams escribió para diversas películas.

“Llevaremos una gama repertorial bastante diversa. Además, me da muchísimo orgullo hacer música de una maravillosa compositora, talentosísima, de las mejores que hay en el mundo, como lo es Gabriela Ortiz, mexicana, que forma parte de la familia de esta Filarmónica de Los Ángeles", dijo.

Con información de El Universal