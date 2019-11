Machado exigió claridad política para una mayor movida de calle

(05 de noviembre del 2019. El Venezolano).- Este martes, María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, expresó durante su programa de radio ‘‘Contigo’’: ‘‘ Para que haya verdadera movilización, tiene que haber claridad política, y aquí no la hay’’, con respecto a la decisión de la Asamblea Nacional (AN) de integrar a los ex diputados del régimen al parlamento y conformar con ellos la comisión para la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Machado agregó que ante la devastadora crisis que hoy vive Venezuela es necesario ser absolutamente estrictos y apegados con coherencia al compromiso que se asumió hace 10 meses, sin desviarse de la ruta planteada en el mes de enero de este año.

Durante la transmisión radial, la dirigente contó con el contacto telefónico de Adrián Oliva Alcázar, abogado y gobernador del Departamento de Tárija, Bolivia, para hablar acerca de la situación por la que pasa la nación suramericana.

Oliva recalcó que “nos consideramos países hermanos y latinoamericanos que compartimos las mismas visiones. Hoy nos ha tocado a nosotros, Bolivia está en un momento de crisis política importante, van 14 días de movida general”.

En el mismo orden de ideas, afirmó que esta es la segunda vez que en su país se violan los derechos de los ciudadanos y agregó: ‘‘El país siente que el gobierno se ha alejado de su mandato y que hoy trata de imponerse a la fuerza’’.

El gobernador del Departamento de Tárija finalizó diciendo que en Bolivia se resguardan las instituciones que son del gobierno y se protegen a quienes son funcionarios de este.

