La culpa no es de twitter ni del facebook por Ángel Monagas

A muchos venezolanos, no sé cuántos, nos preocupa y molesta el que se siga afirmando por propios y extraños a la causa, decir que la culpa de que en Venezuela, no se hayan producido los hechos anunciados y prometidos por el Presidente Guaidó, es de las REDES y de los Guerreros del teclado.

Nunca pensé leer semejantes barbaridades de muchos admirados periodistas, ahora en su papel de voceros, igual de muchos líderes y vedettes comunicacionales. Entiendo a los diputados. A los dirigentes de la devaluada MUD y de su peor expresión el G4. Ellos tienen derecho a intentar sobrevivir después de veinte (20) sino de connivencia, por lo menos de errores. No me interesa definir que prevaleció.

¿Tienen las redes y los guerreros del teclado, la culpa de que no haya ni siquiera consenso en la ruta? Un grupo dice una cosa y otros, lo contrario.

¿Es que después de 20 años y 10 meses de chavismo extremo, el único responsable es MADURO y las redes?

En política los errores se pagan a un alto precio y yo me pregunto, los protagonistas de estos casi 21 años ¿Quiénes han sido?

Las redes, las hay buenas y malas en su uso. Laboratorios hay muchos. Evidentemente el gobierno tiene más. Los identificados “radicales” también los usan pero los “Guaidolovers” o toda esa maraña de intereses políticos y económicos, no son precisamente las hermanas carmelitas.

¿Por qué no se dice toda la verdad sobre el caso MARRERO, o, sobre Freddy Guevara? Lo que a sotto voce se ha hablado entre “palos” en Caracas, en República Dominicana y en Estados Unidos.

Maduro es responsable de la tragedia. Señores quién puede negar eso, ¡Carajo! Pero es que quienes se lo han permitido, por una u otra razón, ¿No deben responder?

Ahora no es el momento te dicen… ¿Y cuándo? Si por sus errores estamos aquí, encerrados, atrapados y sin salida.

Creo que con todo y la pérdida de popularidad de Guaidó, sigue siendo el político mejor posicionado. Sin embargo, créanme esto: como quisiera que tuviese la mitad de la densidad y el carácter de María Corina. Lamentablemente ella está muy mal asesorada y quienes la rodean le mienten acerca del avance de su instrumento político, muy necesario en cualquier circunstancia.

Me duele ver a un Ledezma, a un Diego Arria y a muchos venezolanos de primera, con mucho talento, tener tienda aparte a Guaidó, motivado al cerco de los líderes históricos. Digo “históricos”, porque para mí ya pasaron a la historia.

Guaidó empezó mal porque ofreció lo que Bolívar señalaba como el “colmo de la miseria”, lo que no estaba cierto de cumplir.

Han llegado al extremo de darle dotes de “líder continental” a Nicolás, para explicar lo sucedido en Chile, en Argentina. Mal analizado, entre otras razones porque no es cierto que la izquierda avanza. Lo que esta es cambiando y reaccionando la gente. Como dirían los italianos se están “aggiornando”. La izquierda que representa el reciente electo Alberto Fernández está a años luz de la estrambótica izquierda chavista y en Chile, la sociedad avanzada reacciona al menor intento de afectar su estabilidad y tiene aspiraciones. El habilidoso comunismo heredero de Allende, conserva el verbo, el populismo propio de dictadores como los Castro y sabe aprovechar las coyunturas. Allí hay una buena lección política.

GUAIDÓ Y LOS HECHOS

Podemos hablar o escribir mucho. No obstante el elemento probatorio por excelencia en política son los hechos:

¿Qué paso con la ayuda humanitaria? Sobre lo sucedido el 23 de febrero aún hay dudas, salvo el bochornoso evento de un muerto y un diputado supuesta víctima de la “burrundanga”.

¿Qué ha pasado con tantos millones recibidos? El triste papel del protegido de López y su esposa, Lester Toledo, cuya mención me ha causado censura por parte de algunos medios. El apartamento donde se producen fiestas y parrandas de miembros del movimiento LGBT en Bogotá encabezados por una diputada en el exilio. Es harto conocido por el universo político. Una mano derecha de Guaidó, que es izquierda, derecha, zurda y más ¿Por qué se calla, se oculta? ¿¿El negocio de los bonos y los guisos?

Los defensores de Guaidó nos atacan por preguntarlo. Nos dicen ¿Por qué no atacan a Maduro? Lo cual es falso, y a las pruebas me remito, solo que indudablemente que el avance o retroceso está ligado a esas particularidades del comportamiento político de un sector.

¿Qué paso el 30 de Abril? ¿Por qué se falló? El único beneficiado fue López y otros que se quedaron con el dinero para financiar y pagar lo acordado a la fauna militar que acompaña a Nicolás y que originó un desencuentro con el gobierno de Trump, que estuvo a punto de retirar el apoyo.

¿Y los diálogos? ¿Los encuentros? ¿Se perdió o no el tiempo a sabiendas de que conversaba con un enemigo que solo busca y lo logró ganar tiempo?

He sostenido desde enero, que el gran problema de Guaidó es que ha jugado a ser candidato, nunca a ser Presidente, salvo el pago de dadivas a los partidos a través de la designación de personal diplomático, el 99% sin formación ni condiciones, tan malos como los designados por la revolución. Triste, porque en muchos casos, había otros nombres disponibles y mejor preparados, con más escenario incluso.

Estoy perfectamente claro que de haber elecciones en este momento, Guaidó arrasaría. El asunto es que no las hay y nada indica lo contrario. Quiero creer que no de manera intencional. Probablemente culposamente decimos los abogados.

Guaidó anuncia que no participará en elecciones parlamentarias pero su voz de confianza, Martinez Mottola, tras bastidores negocia lo contrario.

Señores, Maduro, el chavismo, el castrocomunismo son los culpables y causantes de la desgracia de un país lleno de riquezas naturales y humanas, empero, también una oposición que tiene 20 años actuando unos, simulando otros, debe responder. Maduro aunque duela, recupera espacio. No lo subestimemos, no a él, sino a lo que lo rodea: China, Rusia e Irán.

EL 16N

El que quiera participar el 16N que lo haga no está demás, cada quien es libre de hacer lo que mejor le parezca. Yo no me hago expectativas. Después de escuchar lo que dijo Guaidó a VPI sobre la fecha, donde señalo “después del 16, viene el 17, el 18…” no tengo más nada que agregar sobre la importancia de esa fecha.

La única manera de salir de esto, es un cambio total, si radical, de autores y cómplices. Caiga Quien Caiga.

Apreciaría más claridad por parte de Guaidó, asuma lo que prometió y no eluda su responsabilidad atribuyéndola a redes o a guerreros del teclado, por cierto, más de cien (100) están presos en el país, solo por enviar un twitt…

EL NUEVO DEFENSOR DE GUAIDO JJ RENDON

Siempre he admirado como estratega a este venezolano. Él acaba de recibir el testigo en una carrera de relevos, que se lo entregaron muy detrás. Todos los días se producen ataques, comentarios, en torno a opiniones y acciones de Guaidó. Hasta allí todo es normal.

Los mismos seguidores que lo alababan en los primeros días del año, ahora lo señalan por no ver los resultados que ellos quieren. Entonces aparece el salvador JJ Rendón y se luce declarando “es un error “engancharse” con opinadores pesimistas que expresan a través de las redes sociales que la batalla por la libertad está perdida”. Eso llega a la clase media. A nivel de los pobres no existe lenguaje conativo. Para ellos Guaidó no vamos bien y se perdieron estos meses. Defender la gestión si, explicarla, culpar a otros no.

¿Dónde he escuchado yo lo mismo, es decir, eso de que la culpa es de las redes y los "opinadores"? ¿Donde? ¡Ah! ya recordé. Maduro también lo ha dicho. Por eso yo como venezolano, que me he calado los 20 años y 10 meses de chavismo-castrista-comunista, me parecen infelices sus declaraciones y tristes para un venezolano que debe estar por encima y que muchas veces ha despotricado en justicia, sobre ese círculo diabólico que rodea al joven Presidente.

Rendón debe informarse mejor de lo que ocurre a lo interno. Cambie sus fuentes o sus intereses, no lo sé.

La Alianza de Nicolás con los chinos ¿Incluye el modelo económico?

Lo vuelvo a advertir algo viene sobre ese tema. Muy pendientes

MONAGAS

La otrora ciudad distinta, la Sultana del Guarapiche, Maturín, hoy de esos vestigios queda muy poco o casi nada. Somos testigos del destrozo y el olvido a lo que la han sometido sus gobernantes, principalmente su alcalde, que cada día da testimonio de su incapacidad para administrar la ciudad. Todos los semáforos están dañados, originando caos, de noche parece una cueva de lobos de lo oscuro que está, son muy pocas las luminarias existentes, pareciera que estuviéramos en la Luna por la cantidad de huecos que parecen cráteres, parecemos camellos el servicio de agua no sirve, la inseguridad dice apártate que allí voy yo y para rematar con broche de oro, está cortando los árboles de casi todas las avenidas matando el pulmón vegetal y las autoridades bien gracias, razón tiene la gente cuando comenta que un antiguo Comisario de caserío manejaban mejor su caserío. De ser la ciudad mejor planificada del país, hoy es la más triste y abandonada, aunque compite con Maracaibo.

FALCON

El fenómeno Lacava tiene su expresión en la colonial ciudad de Coro. De verdad pensé que no había nada peor que el ridículo hasta que me enteré que el Alcalde de Coro, Pablo “Pito” Acosta, ahora es DJ. Sí. Baila y coloca música sobre la miseria y la destrucción que han causado.

ZULIA

SUCEDIÓ EN VOLUNTAD POPULAR

Asamblea Regional de Activismo, empezó a eso de las 10:30 am encabezada por Eduardo Vale, presentando la plancha de la unidad de los partidos. Luego habló Robayo, el candidato del Cogollo lesteriano. Minutos más tarde llegó Desireé Barboza, tomando la palabra como tema principal hablo del dinero que según ella no recibe nada y mucho menos en dólares, y la Dirección regional asumió la postura de no enviar ningún tipo de dato, redes populares, estructuras, ni nada por el estilo a la dirección Nacional. Hasta que ellos den algún tipo de respuesta. Es decir, entiendo que ellos si reciben dinero pero ¿Será que se lo reparte un petit comité?

Mal mensaje. Un partido llamado a ser de vanguardia, distinto a los carcamanes del pasado, actúa a imagen y semejanza, elevados a la décima potencia, debe ser que muchos de ellos vienen de ser privilegiados en AD y COPEI, digo yo. Negaron la entrada y el derecho de palabra a Lewis Sebriant y Pardo y otros dirigentes estudiantiles de Voluntad Popular. ¿Tienen miedo de debatir? Estos muchachos equivocados o no, señalan como argumento que su plancha es la de los estudiantes y la de Robayo, es de los partidos. ¿Por qué Desiré niega ese pacto? Falta de seriedad. Yo fui dirigente universitario y discutíamos, nos peleábamos, allí todos juntos y luego salíamos con una sola postura. Hay un problema grave de dirección política. Esos jóvenes seguramente serán expulsados, ojala no.

Ambos candidatos son buenos, tanto los de la Alianza y los de la denominada unidad. La muchacha que encabeza una me parece excelente y no me importa si viene del chavismo. Como decía Teodoro “Solo los tontos no cambian de opinión”. Oraré porque antes del proceso, salga una sola propuesta. Después no vale llorar.

SOBRE LAS GRANADAS

Desconozco quien este detrás de esas extorsiones. No dudo que haya complicidad de organismos policiales pero de allí a afirmar que un gobernante está implicado me parece falta de seriedad, la cual debemos conservar aunque estemos en aceras distintas. Esos señalamientos solo suman elementos para que algunos periodistas pierdan credibilidad. Cualquiera puede portar un uniforme, una gorra, disfrazarse.

Pudiera haber sorpresas de qué banda está detrás y entonces ¿cómo quedaran los que corren rumores falsos?

