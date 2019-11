Cierran dos programas radiales del exgobernador Alberto Galindez

(5 de octubre de 2019. El Venezolano).- Una nueva violación a la libertad de expresión y a los derechos humanos se produjo esta semana, cuando el director de la emisora Ritmo 96.9 fm ubicada en Tinaco, estado Cojedes, Iván Augusto González Acevedo (presunto testaferro del alcalde de chavista/madurista de Tinaco, José Rivas), decidió suspender de manera unilateral e ilegal, dos programas de radio que moderaba el ex gobernador de Cojedes, Alberto Galíndez.

Galíndez tenía dos programas de radio en la emisora Ritmo 96.9 fm contratados bajo la modalidad de Productor Nacional Independiente. Uno de los programas se hacía los martes y el otro los sábados de cada semana. Los espacios eran de carácter informativo y de opinión. Se utilizaban para informar a la opinión pública de todos los hechos importantes que estaban ocurriendo en Cojedes y en Venezuela, y por supuesto, para dar opiniones sobre el acontecer político regional, nacional e internacional.

El ex gobernador de Cojedes tenía el programa “Adelante Cojedes”, que se transmitió durante más de 20 años, dos de ellos en la emisora Ritmo 96.9 fm. El otro espacio radial era un programa de entrevistas que salía los días sábados, junto al periodista Eduardo González. Los dos programas fueron cerrados por órdenes de Iván Augusto González Acevedo.

OSCURO PERSONAJE Y OSCURAS RELACIONES

El director de la emisora, Iván Augusto González Acevedo, cédula de identidad número 4.371.694, había dado inicialmente luz verde para que en los programas se hablara con total y absoluta libertad, pero de pronto se produjo un cambio de actitud, que muy probablemente tiene que ver con los negocios que este oscuro personaje comenzó a realizar con el Alcalde de Tinaco, José Rivas (famoso porque hace un par de meses ordenó cerrar una emisora del grupo Rumbera Network en San Carlos, estado Cojedes) y con el gobierno regional y nacional.

Es importante destacar que Iván Augusto González Acevedo no es el propietario de la emisora Ritmo 96.9 fm. Esa estación radial tiene otro dueño. González firmo un contrato de compra por los derechos de esa estación radial hace algunos años y hasta la fecha no ha pagado el monto del dinero acordado. El cierre de los programas del ex gobernador Alberto Galíndez es visto como parte de una estrategia de González Acevedo para apoderarse fraudulentamente de la emisora con el apoyo del gobierno nacional.

Un grupo de abogados de Cojedes estudia la posibilidad de llevar la denuncia del cierre de estos programas de radio ante la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional y ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU y la OEA.

También pedirán ante el Congreso de Estados Unidos una investigación sobre los negocios y propiedades que Iván Augusto González Acevedo tiene en USA, porque existe la presunción de que este oscuro personaje se convirtió en el testaferro del Alcalde chavista de Tinaco, José Rivas.

Por Gustavo Azocar.