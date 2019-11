Agua de Caracas es un criadero de epidemias

(03 de octubre del 2019. EL Venezolano).- El ex ministro de Salud, José Felix Oletta López, informó que el agua que se consume en Caracas se encuentra altamente contaminada, lo que expone a los consumidores “a un riesgo elevado de epidemias por agentes de origen hídrico”.

“La población carente de agua, ha buscado fuentes alternas, que resultan peligrosas e inseguras porque no han sido tratadas para liberarlas de microorganismos y otros contaminantes. No ha sido posible conocer información oficial sobre los indicadores de la calidad del agua que consume la población, obtenida a la salida de las plantas potabilizadoras ni de muestras obtenidas en la red de servicio. La obligación de publicar periódicamente estos datos, por parte de las empresas hidrológicas no ha sido cumplida a pesar de los múltiples reclamos realizados por Organizaciones No Gubernamentales que velan por derecho al acceso al agua de calidad. Lo descrito constituye claramente una emergencia sanitaria que debió ser atendida con carácter prioritario, por los entes responsables, por su alto impacto sobre la población expuesta a riesgo elevado de epidemias por agentes de origen hídrico. Expertos en el área han advertido los riesgos y han exigido se declare la alerta sanitaria”, indica Oletta López en su más reciente informe “Sobre la calidad microbiológica del agua que consumen los habitantes de Caracas -Situación entre el 20 de junio y el 8 de julio de 2019”.



Detalla que las “numerosas fugas de agua identificadas en la red de distribución y la interrupción de la operatividad del servicio, han contribuido a pérdida de la integridad del sistema y contaminación del agua proveniente de algunos sectores del acueducto. Tal es el caso de el Sistema Tuy III, que suple agua a 14 parroquias de la ciudad, ubicadas principalmente en el Distrito Libertador y a una población cercana a un millón de habitantes. Las parroquias Antímano, Caricuao, Coche, Macarao, El Paraíso, La Vega, Santa Rosalía, El Valle y parte de las parroquias 23 de Enero, La Pastora, San Juan, San Pedro y Sucre son las que dependen del Sistema Tuy III para recibir agua, mientras que los demás sectores del municipio Libertador se conectan a Tuy II y Tuy I. El Sisitema Tuy III sirve también a las parroquias Baruta (municipio Baruta), Santa Bárbara (municipio Tomás Lander), Charallave (municipio Cristóbal Rojas) y Cartanal (municipio Independencia) del estado Miranda. Los municipios Chacao, El Hatillo, Sucre, parte de Baruta y algunas parroquias de Libertador se sirven del sistema Tuy II, sin embargo, las constantes fallas impiden su correcto funcionamiento y generan reclamos por parte de vecinos de distintos sectores de la ciudad. Según una encuesta hecha por el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, 58 % de los hogares caraqueños reciben agua de una a cuatro veces por semana. El Sistema Tuy I, sirve a las parroquias Caricuao, Coche, El Valle, San Pedro, otras parroquias de Libertador y parte de Chacao”.