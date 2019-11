Yasmil Marrufo fue nominado para el Latin Grammy 2019 a Mejor Ingeniería de Grabación

El reconocido músico, compositor, productor e ingeniero musical venezolano Yasmil Marrufo celebra otro triunfo, siendo nominado a los Latin Grammy 2019, en la categoría de “Mejor Ingeniería de Grabación”con el álbum Montaner de Ricardo Montaner, el cual también ha sido nominado para “Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo.”

La academia latina de la grabación dio a conocer en el mes de septiembre, el nombre de los nominados donde se encuentra el talentoso Marrufo, este evento se llevara a cabo el próximo 14 de noviembre 2019 en el MGM Grand Garden Arena en La Vegas Nevada.

Las producciones de Marrufo han alcanzado constantemente estar en el número 1 de las listas de Billboard, y generado certificaciones Multi-Platinum en ventas de álbumes de artistas de renombre, como Ricky Martin, Alexander Pires, Ricardo Montaner, Carlos Baute. También ha ganado dos premios Grammy en 2007 por el álbum de Oscar de León "Fusionando" y por la banda venezolana Voz Veis con el álbum "Cómo se Llega a Belén". Además, ganó 4 premios BMI como Compositor del Año.

Sus proyectos más recientes donde ha estado involucrado como músico, arreglista, productor y compositor se pueden ver en las siguientes producciones: JLO " Ni tú ni yo", "Amor, amor, amor" y Compositor en: " El”, Thalia & Natti Natasha “No me acuerdo” Becky G "Mayores", Wisin "Vacaciones" Christina Aguilera "Lolita", Pablo Alborán "Idiota", "Vivir" y "No vaya a ser", Alejandro Sanz "No madura el coco", Fonseca "Por pura curiosidad",

Marrufo es considerado como uno de los productores y arreglistas musicales más versátil y súper talentoso en el mercado latino, ya que sus habilidades en la producción van desde una balada pop/rock a un pop/salsa o merengue/ reggaetón a un vallenato.

En los últimos años, Yasmil Marrufo ha estado profundamente inmerso en el movimiento urbano, tanto en el mercado latino como en el mercado americano. Tantos artistas que han probado las mieles del éxito han estado trabajando de la mano del talentoso Yasmil Marrufo, también se suman a esta lista, LeslieGrace "Duro y Suave", Prince Royce, IlVolo, Fanny Lu, Abraham Mateo, Usher, Celine Dion, Alejandro Sanz y Nicky Jam.