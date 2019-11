Dua Lipa triunfa con su nuevo sencillo "Don´t Start Now"

(02 de octubre del 2019. El Venezolano).- La cantante británica Dua Lipa lanzó este viernes al mercado un nuevo sencillo, “Don’t Start Now”, acompañado de un videoclip oficial, con el que adelanta el trabajo que está realizando de cara a un segundo disco de estudio

“He decidido sacar esta canción primero para poder cerrar un capítulo de mi vida y abrir otro”, dijo Lipa en un comunicado.



“Entro en una nueva era con un nuevo sonido. Hay que seguir adelante y no dejar que nadie se interponga en el camino. Ha sido una decisión natural como primera canción”, agregó la cantante.



El vídeo, que la artista compartió hoy en diversas redes sociales, está rodado en dos escenarios distintos, una abarrotada discoteca y una elegante fiesta de disfraces de estilo clásico.



El nuevo tema ha visto la luz poco después de que la estrella británica revelara que su próximo proyecto tendrá cierta influencia disco y será más maduro que su primer trabajo de estudio, “Dua Lipa” (2017).



“El próximo disco todavía es pop y muy divertido, pero definitivamente es más conceptual. Primero tuve el título del álbum, y lo hice a parir de ahí”, comentó Lipa en una entrevista con la revista británica NME.



“Sería arriesgado no ser arriesgada con el siguiente disco. No creo que fuera nada divertido tratar de recrear el primer álbum. Como artista, necesitas crecer constantemente, cambiar de perspectiva y probar cosas nuevas“, declaró.