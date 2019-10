Timoteo Zambrano apuesta por el diálogo porque "a mayor crisis mayor negociación"

(31 de octubre del 2019. El Venezolano).- El diputado a la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano, afirmó que apuesta nuevamente por el diálogo porque “a mayor crisis mayor negociación”.

En una entrevista en el programa de Primera Página de Globovisión, Zambrano, se preguntó que “¿Qué ruta te queda si no es el diálogo? ¿la violencia?, yo no quiero eso para mi país y nosotros aspiramos que un conjunto de factores productivos del país se puedan incorporar en los próximos días a las mesas de diálogo”.

Zambrano reiteró que “siempre he dicho que hay una urgencia social y no hemos avanzado en eso (…) pero la mesa de diálogo está funcionando, logramos acuerdos parciales y estamos en la fase de implementación. Seguimos debatiendo puntos importantes. Lo importante es lo que está escrito y lo que estamos debatiendo, yo no me siento estafado por nada, sigo insistiendo en esa ruta para superar este conflicto”.

Destacó que hay varias propuestas para que la AN salga del desacato y “una de ellas es pactar una agenda legislativa (…) porque anteponer un bloqueo como el desacato no es aconsejable. Nosotros en la mesa hablamos de eso y va a continuar el debate”.

“Se nombró una comisión preliminar de 11 diputados que tendrán la responsabilidad de seleccionar el comité de postulación para elegir al nuevo CNE y presentarlo a la cámara, yo aspiro que el próximo martes tengamos los integrantes de ese comité y que ese proceso se inicie y culmine en la AN”, expresó al tiempo que comentó que el chavismo llevará al Parlamento una propuesta de un nuevo CNE, “pero es una propuesta que no conocemos en la mesa de diálogo”.

Sobre por quién votaría si se realizarán unas elecciones presidenciales entre Maduro y Guaidó, el parlamentario respondió: “Yo votaría por Guaidó, pero no creo que ninguno de los dos sería presidente de nuevo, porque creo que habrá un outsider”.

Con información de Sumariun