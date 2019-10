View this post on Instagram

Atacaron a venezolanos en Perú /// La noche de este miércoles, más de 25 venezolanos fueron atacados en la urbanización 27 de Abril, en el sector Salamanca del Distrito Ate, en Perú. . Un grupo de habitantes de la zona atentaron con piedras, palos y botellas la integridad física de los venezolanos que residían en el Hospedaje Casa Blanca. . El embajador de Venezuela en Perú, Carlos Scull, se pronunció al respecto, y aseguró que los afectados tienen sus documentos en regla, y no han ocasionado ningún tipo de problemas. . Manifestó que "nuestros connacionales se han visto amenazados, donde se incluían mujeres embarazadas y niños inocentes, procedieron a notificar a la Policía nacional del Perú (PNP) y donde la Embajada procedió a comunicarse inmediatamente con las autoridades competentes, quienes procedieron a resguardarlos y para que estos, puedan desalojar de forma segura las instalaciones ante la amenaza de nuevas incidencias". . "No podemos dejar de ver con preocupación estos hechos focalizados pero latentes, que enturbian la imagen solidaria de la gran mayoría de ciudadanos del Perú, y que hacen mella en la ya difícil situación de nuestros migrantes. No podemos caer en generalizaciones y pedimos al pueblo peruano no caer en prejuicios injustos sobre nuestra comunidad, donde desfiguremos el lado humano que nos caracteriza como pueblos hermanos", dijo el funcionario. . "Pedimos a nuestros connacionales guardar calma, no caer en provocaciones, ser siempre muestra del pueblo respetuoso que somos y hacer siempre uso de los canales habilitados para su atención; incluyendo la Central de Emergencias 105 y el Whatsapp directo de la Embajada número 922534337", acotó @carlosscullr.