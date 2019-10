Los Nacionales de Washington conquistaron la Serie Mundial, tras derrotar a los Astros de Houston

View this post on Instagram

#NoticiasEV Los @nationals son los campeones de la @MLB por primera vez en su historia, tras derrotar 6 – 2 a los @astrosbaseball en el séptimo juego de la Serie Mundial. . Entre los campeones se encuentran los venezolanos Aníbal Sánchez, Asdrubal Cabrera Gerardo Parra y Henry Blanco (coach de bullpen). Vídeo: @tvvnoticias . . #EVNews #National #AstrosDeHouston #SerieMundial #EstadosUnidos #Béisbol #GrandesLigas #31Oct