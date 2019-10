Encontraron grabaciones inéditas de Lou Reed para Andy Warhol

(31 octubre del 2019. El Venezolano).- Una docena de grabaciones inéditas que Lou Reed grabó para Andy Warhol se encontraron en una cinta de casete que data de 1975 en los archivos del Andy Warhol Museum.

Las canciones ahora descubiertas están basadas en el libro The Philosophy of Andy Warhol (From A to B and Back Again). En la otra cara hay grabaciones en vivo de los conciertos del músico en 1975.

“Suenan como si las hubiera grabado en su apartamento con un micrófono, solo con voz y la guitarra acústica”, apuntó a The New York Times la profesora de música de Cornell University, Judith Peraino. Fue ella quien descubrió la cinta mientras investigaba en los archivos del museo de Warhol en Pittsburg, Estados Unidos.

Peraino admitió que su primera reacción al descubrir las grabaciones fue de “incredulidad e incertidumbre”. Cuando un miembro del personal del Museo Warhol comentó que Peraino encontró un álbum inédito de Lou Reed para Andy Warhol, fue cuando la emoción realmente le “golpeó”.

La cinta llegó al museo como una de las 3.500 grabaciones de audio que alcanzó a reunir Warhol durante su vida. “Lo que hace único este regalo es que Reed creó y seleccionó estas canciones en cinta solo para Warhol. Este es un presagio de la cultura mixtape y la entrega de regalos que floreció en las décadas de 1980 y 1990”, planteó la experta.

Los resultados de la investigación de Peraino fueron publicados este 30 de octubre en The Journal of Musicology bajo el título de I’ll Be Your Mixtape: Lou Reed, Andy Warhol and the Queer Intimacies of Cassettes. Su investigación incluyó incluso un clip del audio que descubrió.

Con información de Europa Press