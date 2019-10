El hospital de niños en Caracas se sumó al paro de enfermeros

(30 de octubre del 2019. El Venezolano).- Sueldos insuficientes, condiciones laborales deplorables y crisis hospitalaria son las denuncias que llevaron a los enfermeros, pacientes y civiles a manifestarse frente al Hospital J.M de los Ríos este miércoles.

La protesta forma parte del paro de 24 horas al que llamaron los profesionales de la salud y a la cual se apegaran al menos 10.000 enfermeros en 20 estados del país.

“No tenemos zapatos, no tenemos uniformes, en el hospital no hay agua, no hay insumos… El personal que está es por vocación”, denunció una de las enfermeras que se congregaron a las afueras del hospital, informó EFE.

Señaló que en la noche del martes solo ocho enfermeras hicieron guardia en emergencia. Permanecieron en el puesto sin descansar durante 12 horas.

El personal asegura que en su día a día no cuentan con los implementos necesarios para poder asistir a los pacientes. Informaron que han llevado esta lucha durante los últimos ocho años, sin obtener respuesta a pesar de que cada vez se hace más cuesta arriba.

“Los hospitales están contaminados, no tienen los insumos necesarios para realizar todo lo que tiene que ver con asepsia y antisepsia. No se garantizan las mínimas medidas de bioseguridad que, inclusive, son estándares internacionales”, denunció Mabel Castillo, ex trabajadora del Hospital Pérez Carreño.

En las protestas también estuvieron presentes padres y representantes de los pacientes, quienes denunciaron las precarias condiciones para atender a los niños.

“Nos están matando a los niños. Vayan al Domingo Luciani para que vean cuantos niños fallecen diariamente por falta de insumos. Así como yo hay muchos hombres”, fueron las palabras de Nelly Pineda, madre de Josue, un niño de nueve años con Síndrome de Down que pesa apenas 13 kilos.

Los profesionales de la salud aseguraron que es necesario un salario de por lo menos 400 dólares para subsistir.

“Nos duele estar con las manos atadas porque tenemos el conocimiento pero sin el medicamento ¿cómo lo salvas? “, expresó un enfermero del Hospital.