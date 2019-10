Stalin González: AN es el único órgano competente para nombrar un nuevo CNE

(29 de octubre de 2019. El Venezolano).- El segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González, reiteró que el único órgano competente para la reestructuración y designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral es la Asamblea Nacional.

“El Consejo Nacional Electoral es competencia de la Asamblea Nacional y es indudable que este país necesita un nuevo CNE, ningún venezolano confía en esa institución”, afirmó González.

El parlamentario relató que la bancada chavista va a solicitar una modificación en el Orden del Día por las elecciones en Bolivía y Argentina, a lo que respondió, “quieren celebrar elecciones en otros países y aquí no quieren hacer elecciones”.

“El desacato es un invento del régimen para no cumplir las sanciones de la AN, este país necesita instituciones confiables que le devuelvan la confianza a los ciudadanos”, afirmó el segundo vicepresidente de la AN.

Así mismo, González destacó que la ruta planeada desde un principio ha sido destinada a la formación de instituciones solidas en el país.

“Mientras en todos los países hay elecciones confiables en Venezuela no. El chavismo es un modelo antagónico con respecto a los sufragios”, dijo.