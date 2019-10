Diputado Pirela: Los Roques se está convirtiendo en un santuario para la delincuencia organizada

(29 de Octubre del 2019. El Venezolano).- El presidente de la Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional, diputado José Luis Pírela, denunció a un grupo de delincuencia organizada que opera en el archipiélago de Los Roques, dirigido por Carlos Betancourt y Noel Lugo, primo y hermano respectivamente de la jefa del Territorio Insular, Stella Lugo Betancourt, con la participación directa de José Ramón Llavaneras y varios concesionarios de nacionalidad italiana.

Indicó que "estamos procesando varias denuncias que indican que el archipiélago de Los Roques está siendo utilizado como una plataforma para el tráfico de oro y de drogas para las islas del caribe, específicamente Bonaire. En los próximos días nos reuniremos con el gobernador de Bonaire Edison Enrique Rijna para intercambiar información sobre los modos de como opera esta mafia, y que utilizan el territorio de la república para delinquir impunemente" el diputado Pírela.

Asimismo, destacó que las investigaciones han corroborado la participación de algunos empresarios de nacionalidad italiana que se desempeñan como concesionarios de posadas, restaurantes y bares, que ponen a disposición la infraestructura de sus negocios para preparar el tráfico de oro y droga al extranjero, con la complicidad de un bolichico identificado como José Ramón Llavaneras, que fue condenado por tráfico de drogas en Estados Unidos. Este personaje ofrece sus nexos y vínculos en la intermediación del tráfico de drogas entre los Roques y Bonaire, y utilizan aviones modelos King 200, supuestamente de su propiedad, para cometer delitos, cuyas siglas se las proporcionaremos a los organismos internacionales para que realicen las investigaciones correspondientes.

"Alertamos a la comunidad que suele solicitar los servicios de vuelos privados que investiguen a qué piloto contratan y en qué avión se montan", aseguró el parlamentario.

El parlamentario resaltó que las investigaciones están adelantadas. Esta subcomisión está recabando los elementos que indican cómo se trafica el oro y la droga, la ruta utilizada, quiénes son los posaderos cómplices, los pilotos, las embarcaciones y sus capitanes, así como los concesionarios bandidos que, en vez de promover el turismo cooperan con el crimen organizado.

Los casos son diversos.

Pirela explicó que tenemos adelantada la investigación de un italiano que se dice dueño de los roques. Es dueño de varias bienhechurías y una línea aérea, ofrece concesiones en varios cayos como si el territorio insular fuera de su propiedad. Utiliza sus vínculos con el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro recientemente sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y estamos investigando sus nexos con el narco-magistrado Eladio Aponte Aponte quien se entregó a la DEA en 2012 por sus vínculos con el narcotraficante Walid Mackled.

No es posible que un área estratégica como el Archipiélago de los Roques esté en manos de las mafias de extranjeros que juegan a hacerse venezolanos para utilizar nuestro territorio e infraestructura para delinquir.

Estamos haciendo un arqueo de la información de los concesionarios, así como del el origen y el destino de sus fondos. Muchos utilizan el sistema financiero americano y europeo para guardar el dinero producto de sus fechorías. Seremos cuidadosos con los empresarios honestos que son victimas de estos hampones disfrazados de empresarios del turismo. Acotó el presidente de la Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la AN.

No son nuevas las fechorias cometidas por Carlos Betancourt, primo de Stella Lugo Betancourt. Este personaje fue alcalde del municipio Bolívar, en el estado Monagas, y estuvo involucrado en el homicidio del joven Hugo Rafael Centeno.

Esta mafia no se conforma con permitir el tráfico de oro y de drogas en Los Roques. Aunque la Constitución venezolana establece que no se podrá cobrar impuestos, tasas, ni contribución alguna que no estén establecidos en la ley, estos delincuentes obligan a la gente a pagar cuantiosas multas en dólares, y sino lo hacen les inventan actos administrativos sancionatorios para quitarles sus propiedades o los amenazan con meterlos presos. Aseveró Pirela.

Son muchos los casos que estamos sustanciando, hay empresas ilegalmente confiscadas, bienhechurías vendidas de forma fraudulenta y a espalda de sus legítimos propietarios, títulos supletorios forjados, deportistas que practican paracaidismo, submarinismo y pesca que han sido víctimas del cobro de miles de dólares por multas fabricadas, y que están aportando pruebas de las extorsiones cometidas. Aseguró el diputado Pirela.

Stella Lugo no puede estar desinformada de lo que está ocurriendo. Tiene dos caminos: o actúa apegada a la constitución y a las leyes; o se convierte en cooperadora y cómplice de los delitos cometidos por sus familiares. Varias de las víctimas que han extorsionado y a quiénes han despojado de sus propiedades están vinculadas a su tolda política.

La banda de los enchufados de Los Roques es voraz porque roba los derechos de propiedad de bienhechurías a personas que con mucho esfuerzo han construidos sus casas y negocios. El robo es ejecutado directamente por Carlos Betancourt, que, además, se encarga de vender en sumas astronómicas concesiones en zonas protegidas lo cual pone en peligro el medio ambiente.

Aunque existe una resolución firmada en 2006, por la ministra Ana Elisa Osorio, que se encuentra vigente y establece un condicionamiento para las ventas de bienhechurías, muchas personas han sido víctimas del despojo de sus propiedades. Carlos Betancourt, a través de diversos artilugios, ha robado a varias personas. Estamos investigando las ventas de bienhechurías, y el origen de los fondos que reciben los supuestos vendedores que no tienen el perfil que exige la SUDEBAN y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Le hemos declarado la guerra a la impunidad y a la delincuencia organizada. Estamos elaborando la primera lista con la identificación de empresas, concesionarios, y personas naturales investigadas por esta subcomisión para remitírlas a las autoridades norteamericanas, especificamente, al Departamento de Justicia, a la secretaria de Seguridad Nacional y la Comisión de Valores de los Estados Unidos, que han declarado categóricamente su intención de perseguir agresivamente, el tráfico de drogas, la legitimación de capitales y la delincuencia organizada.

Todas las personas involucradas en las extorsiones tendrán que justificar ante las autoridades financieras americanas y europeas el origen de sus fondos. Para ello solicitaremos la colaboración de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, una organización que tiene a cargo una red internacional de comunicaciones financieras entre bancos y otras entidades financieras, para que investiguen a los posaderos y demás personas señaladas en estos delitos. Agregó el parlamentario.

Las puertas de la Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional estarán abiertas para recibir denuncias sobre delincuencia organizada.

El país no soporta más depredación e impunidad. Es la hora del coraje y la lucha por adecentar a Venezuela. Enfatizó el diputado José Luis Pirela (F16J), presidente de la subcomisión de la Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la AN.

Con información de Nota de Prensa