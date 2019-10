Amengual a Lacava: Carabobo necesita más pan y menos circo

(28 de octubre de 2019. El Venezolano).- El dirigente político, Armando Amengual, afirmó que los carabobeños “necesitan más pan y menos circo”, esto a propósito del empeño del gobernador Rafael Lacava de dar prioridad a gastos en fiestas y forrar la ciudad de murciélagos, en lugar de atender los verdaderos problemas que existen en materia de salud, educación, seguridad, servicios públicos, entre otros.

“La rumba y la cerveza no resuelven el problema del hambre que hay en Carabobo ni la crisis que se vive en cada hogar”, afirmó Amengual quien lamentó que los recursos no estén siendo destinados para atender el viacrucis de problemas que atraviesan los carabobeños.

“Invitó al Gobernador de Nicolás Maduro en Carabobo a que de verdad asuma las riendas del estado y dé la cara a problemas tan graves como las denuncias de contaminación en la Unidad de Terapia Intensiva Infantil de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, la crisis que atraviesa la Maternidad del Sur donde no hay insumos, las escuelas que no cuenta con programas de alimentación ni las condiciones mínimas para alumnos y maestros, o el problema de la inseguridad que no distingue color ni cargo político”, enfatizó.

Consideró inaceptable que la gestión del gobernador se base en espectáculos, en lugar de incentivar la inversión en la gestión pública y social “¿Cuántas escuelas pudieron ser reparadas o cuantos insumos se pudieron adquirir para los hospitales con esos recursos?” se preguntó.

“Gobernar es una cosa muy seria. Hay temas que atender con mucha seriedad y sentido de urgencia, que exigen el esfuerzo de todos y ponernos de acuerdo, pero en torno a una política que tenga al carabobeño como centro de acción”, reiteró el dirigente.

En este sentido, destacó que no tiene sentido generar un debate “en torno a las distracciones del gobernador de Maduro” y precisó que se debe prestar atención “a una población que exige mucho más que la lucha por el poder y el debate estéril. Es momento de ir al fondo del sufrimiento de la gente”.

Le recordó a Lacava que “después de la rumba lo que queda es el ratón y los problemas son mayores”, por lo que es importante atender los verdaderos problemas de los carabobeños que no se resuelven con fiestas y circo.