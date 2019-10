José Altuve es nombrado como “el Messi del béisbol”

(27 de octubre del 2019 El Venezolano),. Los Astros de Houston se encuentran disputando la Serie Mundial (final de las Ligas Mayores de béisbol) por segunda ocasión en los últimos 3 años, en los que han sido fijos en los playoffs, sumando más de 100 juegos ganados en las tres últimas temporadas, con el campeonato de 2017 incluido.

El equipo cuenta con un plantel muy completo que lo ha llevado a todos estos éxitos, pero hay un jugador en particular que se ha llevado todas las miradas desde llegó a las Ligas Mayores. Es el venezolano José Altuve quien se ha convertido en ídolo de Houston por sus actuaciones.

Entre alguno de los logros de "Astro Boy", como la afición lo conoce en Estados Unidos, se destacan: 1) campeón de la Serie Mundial (2017), 2) Premio al MVP (Jugador Más Valioso) en 2017, 3) Tres veces campeón Bate (2014, 2016, 2017), 4) Participó 6 veces en el Juego de las Estrellas (2012, 2014-2018), 5) Fue 5 Bates de Plata (2014-2018) y 1 Guante de Oro (2015). Todos estos logros los consiguió a lo largo de 9 temporadas en las Ligas Mayores, todas con los Astros de Houston.

Pero la historia de Altuve no fue siempre color rosa. El venezolano viene de una familia muy humilde de Maracay y -como muchos niños de su país- soñó siempre con llegar al máximo nivel en el béisbol. Pero su estatura fue siempre una gran limitante, aunque eso nunca lo detuvo en ir detrás de sus metas.

En una ocasión los Astros organizaron una prueba para reclutar talentos en Maracay a la cual José asistió y en la cual fue "cortado" (rechazado) sin recibir una oportunidad de mostrarse, subestimado por los ojeadores debido a su baja estatura. Altuve no se dio por vencido y volvió en la siguiente ocasión a someterse a la prueba, donde nuevamente recibió la negativa con la razón de que ya había sido cortado anteriormente. El venezolano les respondió a sus examinadores: "Nunca me vieron jugar, yo solo quiero una oportunidad".

Luego de verlo en el terreno, el equipo se dio cuenta de las habilidades que poseía este diminuto joven de -por entonces- 16 años, pero seguían dudando por lo que decidieron ofrecerle el mínimo salario para una firma profesional, que es de 15.000 dólares y que él tomó sin siquiera pensarlo un segundo.

Alfredo Pedrique fue el reclutador que tomó la decisión de darle la oportunidad a Altuve en los Astros y sin dudas que lo considera como "el mayor acierto" de su carrera.



"Me presentaron a un grupo de peloteros, entre ellos estaba José Altuve, y él me dijo 'solo quiero una oportunidad, no lo voy a dejar mal'. Lo que me llamó la atención fue la garra que tenía, esas ganas de jugar, el swing, su velocidad de piernas. Todo eso fue lo que más me impresionó", dijo recientemente Pedrique en una entrevista en un canal de televisión venezolano.

Altuve volvió a enfocar a todos los reflectores en su dirección el pasado sábado, cuando conectó el batazo decisivo para que los Astros de Houston eliminaran a los Yankees de Nueva York y avanzaran a la serie mundial.

Su historia tiene mucha similitud con la de Lionel Messi. Dos chicos que desde muy pequeños mostraban un talento extraordinario pero que el tamaño les cerraba muchas puertas, pero aún así nunca desistieron en su idea de mostrar que realmente podían jugar en el máximo nivel.

