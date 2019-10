Guaidó: “Vamos a recuperar la normalidad, viviremos con dignidad y mejor

(26 de octubre del 2019. El Venezolano).- El Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, visitó el mercado de la Urbina, en el estado Miranda, en donde indicó “en este momento que están los maestros protestando, los estudiantes, las enfermeras, a los trabajadores de la construcción, a los transportistas, a toda Venezuela, en definitiva, se preguntan por qué, por recuperar nuestra dignidad, por recuperar nuestra normalidad“.

Asimismo, indicó que “hoy los maestros exigen sueldos dignos pero no solamente sueldos dignos: educar el futuro, exigen poder educar a nuestros chamos, que no se desmayen en las clases por hambre que el programa de alimentación mejore”.

“Hoy los profesores ganan 155 mil bolívares mensuales, a veces no se dimensiona el tamaño de la crisis de otros países, nosotros la conocemos, la vivimos, la padecemos“, agregó.

Ante eso, Guaidó le preguntó a una profesora: “¿Para qué nos alcanzó, profesora?”, a lo que le respondió: “Medio kilo de queso, un kilo de carne, dos papas, un tomate y medio cartón de huevos: el sueldo del mes de un educador”.

“Es tan solo nuestro reclamo porque si hoy pudiéramos comprar comida no hay luz, no hay agua, no hay transporte, no hay gas doméstico“, agregó.

Destacó que “no hay libertad, hay es la destrucción de la libertad de expresión, de las instituciones, la destrucción de la democracia, la destrucción de nuestra calidad de vida“.

“Vamos a recuperar la normalidad, eso sí, vamos a acompañar a los maestros en su protesta, a las enfermeras, a los estudiantes, a toda Venezuela. No nos vamos a acostumbrar a esta situación, merecemos y vamos a vivir con dignidad, vamos a vivir mejor, eso sí: depende de todos”, precisó.

