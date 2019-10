Una joven muerta y tres heridos, tras desprenderse ascensor en el Hospital Universitario de Maracaibo

View this post on Instagram

Una paciente muerta y dos personas heridas producto del desplome de un elevador en hospital público de Maracaibo. . . El trágico desenlace en el Hospital Universitario de Maracaibo, causa conmoción en el Zulia. . Se conoció que algunos de los trabajadores que laboran en el referido hospital y de quienes se resguardan sus identidades, notificaron ciertas versiones que concuerdan con lo ocurrido, pues presuntamente el ascensorista que se encontraba laborando le había notificado a sus superiores sobre el desperfecto que tenían las puertas. . . "Desde temprano se estaba rumorando sobre las fallas del ascensor, por lo que se comentó que el mismo sería usado para pacientes y personal médico que tuviesen estrictas emergencias, como la mujer que pretendían trasladar", informaron fuentes ligadas al centro asistencial. . . Sin embargo las fallas se volvieron a presentar cuando la paciente Yendra en compañía de su esposo y una prima ingresaban al elevador, produciendo en cuestiones de segundos la tragedia. . . Allegados notificaron que la mujer de 25 años y quien se encontraba recluida en el área de nefrología desde hace algún tiempo, dejó una niña de 6 años y una bebé de meses en la orfandad. . . #sucesos