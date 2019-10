Estudiantes hicieron madrugar al ministro del régimen, César Trompiz

View this post on Instagram

#NoticiasEV Estudiantes universitarios de diversas casas de estudios, acudieron a las instalaciones del Ministerio de Educación Universitaria en Caracas y dejaron mensaje asegurando que "César Trómpiz es un ministro usurpador". También colocaron cintas de seguridad en las puertas de la institución con el objetivo de bloquear el ingreso. Vídeo: @tvvnoticias . . #EVNews #Caracas #Estudiantes #universidades #ucv #movimientoestudiantil #CesarTrompiz #usb #Venezuela