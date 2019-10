Maestros advierten que paro nacional se extenderá si no reciben respuesta

(23 de octubre de 2019. El Venezolano).- Representantes del magisterio venezolano (Fetramagisterio) informaron este miércoles que el paro nacional convocado por el sector educativo se cumplió en un 85% y que al menos 12.330 escuelas del país paralizaron sus operaciones durante este 22 y 23 de octubre.

El profesor René Zapata, secretario de la Federación Venezolana de Maestros del estado Miranda, aseguró que, de no recibir respuestas a sus exigencias durante las próximas semanas, el gremio educativo convocará a otro paro nacional de 72 horas hasta avanzar a una gran huelga general en todo el país.

“A pesar de las amenazas, decidimos estar en las calles protestando porque no puede ser que no exista calidad educativa. Nuestra exigencia no es solo por un salario digno, es por el futuro de nuestros hijos y de nuestro país. En los planteles no hay alimentación, iluminación, ni agua”, dijo Zapata.

El secretario destacó que los principales estados que acataron la protesta fueron Sucre con 86%, Zulia 90%, Miranda 90% y en el municipio los Salias 95%. Asimismo, agradeció a los padres y representantes por su apoyo a los docentes.

“Los docentes nos mantendremos en pie de lucha, este paro no se queda así. Padres y representantes: gracias por el apoyo, pero aquí no termina nuestra lucha, sino cuando tu hijo tenga una buena educación y cuando los docentes tengan calidad de vida. Pueblo venezolano, gracias por la participación”, recalcó.