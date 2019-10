Paro nacional de maestros venezolanos se cumplió en 80% durante el primer día

(22 de octubre de 2019. El Venezolano).- El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, Édgar Machado, ofreció un balance sobre la jornada cívica de protesta que protagoniza el sector educativo de Venezuela este martes 22 y miércoles 23 de octubre.

Informó durante una concentración en la plaza Parque Carabobo de Caracas que el paro nacional de 48 horas convocado por los docentes se ha cumplido en un 80% en todo el país.

“Sabemos que este porcentaje seguirá aumentando por la situación que hoy padecen los maestros en el país, como la violación de la contratación colectiva, el deterioro de las instituciones y la falta del Programa de Alimentación Estudiantil (PAE). Hoy estamos concentrados en cinco lugares de Caracas y llamamos a los venezolanos a que nos apoyen”, dijo.

Acompañado por representantes de ocho federaciones pertenecientes al magisterio venezolano, Machado destacó el respaldo del sector universitario a esta protesta y llamó a los padres y representantes a entender y sumarse al reclamo.

“Hace semanas al régimen dijo que tenía dinero para hacer 100 escuelas, pero las instituciones ya construidas se están cayendo. Los baños de las escuelas no funcionan, no tienen agua y los niños tienen que cargar agua. El Ministerio de Educación no manda ni artículos de limpieza para el mantenimiento de los planteles”, denunció.

Aseguró que no aceptarán más engaños ni soluciones a medias por parte del régimen de Nicolás Maduro. Condenó el írrito aumento salarial anunciado recientemente por la dictadura y aseguró que no alcanza ni para comprar dos productos de la canasta alimentaria.

“#DependeDeTodos rescatar nuestras instituciones que hoy carecen de iluminación, agua, y que han sido asaltadas. No tienen ni un marcador. El docente está trabajando con las uñas. Toda la comunidad debe unirse a la lucha de los maestros venezolanos porque de ella depende el futuro de nuestro país”.