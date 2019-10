Guanipa: Lo que se vive en el Zulia es una tragedia que no hay forma de describirla

(22 de octubre del 2019. El Venezolano).- La siuación en el estado Zulia, al occidente de Venezuela, se agudiza cada día más, así lo denunció el diputado a la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, quien afirmó que “es una tragedia que no hay forma de describirla”.

En una entrevista al programa Primera Página en Globovisión afirmó que “hemos llegado a 18 horas sin electricidad durante cada día y los que oficialmente están allí dicen que son 12 horas diarias pero la realidad es otra. Además en el Zulia no tienes agua, ni gas, y menos transporte público que con la situación de los repuestos ya no hay carritos por puesto y también tienen una situación gravísima con la gasolina”.

A su juicio, pareciera que la intención es que el zuliano “sienta que no tiene oportunidad de vivir adecuadamente y con calidad de vida. Nosotros tenemos que tener una posición contundente ante la realidad política que vive el país”.

“El Zulia está dando la pelea por la reivindicación de la democracia en Venezuela. Este estado va a echar hacia adelante cuando tengamos un gobierno realmente democrático, pero tu también vas a todos las regiones del país y la situación es dramática, pero si me preguntan las dos entidades que están sufriendo más son Zulia y Táchira porque en la frontera están pasando cosas que no tienen ninguna explicación racional, está tomada por el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo, la delincuencia”, comentó.

Asimismo, señaló que no tiene ninguna comunicación con el gobernador del Zulia, Omar Prieto: “Sería incoherente que la tengamos con personas que han demostrado que no les interesa para nada la democracia, el respeto a la voluntad de la gente y al estado de derecho (…) tenemos que tener una claridad en cuanto a la lucha que tenemos que librar para rescatar la democracia en Venezuela”.

“Hay una pugna de todo un país con un grupo de personas que no han entendido que el poder es para servir y el Estado no puede acabar con la sociedad. Estamos en una situación de desgobierno en Venezuela y que ha acabado con la posibilidad que la gente pueda contar con el Estado para resolver los problemas”, dijo.

Guanipa expresó que decir que la oposición se niega a sentarse con el Ejecutivo “me parece que es un exceso, en el sentido que hemos agotado todos los esfuerzos. Cuando un país vive el momento como el que está viviendo Venezuela lo ideal es someterse a la consideración de la gente y que sean ellos a través del voto que tome la decisión sobre cual es el destino que debe llevar su país. Nos sentaremos en la medida que haya una agenda real para que se resuelva el problema de los venezolanos”.

Asimismo, aseveró que “lamentablemente en Venezuela el voto está confiscado y el CNE es ilegitimo y no representa la oportunidad que en el país se respete la democracia”.

El parlamentario afirmó que el chavismo destruyó Venezuela: “El Zulia hoy casi no produce nada. PDVSA era de todos los venezolanos, pero la destruyeron también”.

“Si la gente no está saliendo es porque siente que no vale la pena agotar un esfuerzo si no vas a lograr el cambio político al corto plazo. Lo que tenemos que hacer es llenarnos de esperanza y asumir que es fundamental que la gente esté en la calle”, agregó.

Con información de Sumarium