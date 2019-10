Alrededor de nueve personas heridas tras choque de una gandola contra 15 vehículos que esperaban gasolina en Lara

View this post on Instagram

#NoticiasEV Durante la mañana de este domingo se registró un accidente, cuando una gandola perdió el control y se estrelló en contra de otros vehículos que se encontraban realizando una larga fila para surtir gasolina. El hecho ocurrió en la estación de servicio Los Mangos ubicada en el municipio Simón, estado Lara en Venezuela . . #EVNews #Lara #Barquisimeto #Accidente #falladegasolina #Venezuela #20Oct