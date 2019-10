Liberan al hijo de un rojito secretario de seguridad en región central de Venezuela

View this post on Instagram

#NoticiasEV En hora de la mañana de este viernes fue liberado el hijo del secretario de seguridad del estado Carabobo, José Gregorio Domínguez, luego de ser secuestrado por delincuentes fuertemente armados, al norte de la ciudad de Valencia. A través del periodista Eleazar Urbaez se conoció que el joven fue dejado en los alrededores del Penal de Tocuyito, ya se encuentra con las autoridades sano y salvo. . . #EVNews #Venezuela #Carabobo #secuestro #secretariodeseguridad #JoseGregorioDominguez #CICPC #Valencia #18Oct