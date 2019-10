Himiob: Todavía nos falta mucho por hacer para que en el mundo conozca nuestra triste realidad

(18 de octubre del 2019. El Venezolano).- A juicio del abogado y vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, lo que pasó ayer en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “solo nos ratifica que a los venezolanos todavía nos falta mucho por hacer para que en el mundo se conozca más nuestra triste realidad”.

En una entrevista con la periodista Shirley Varnagy en Onda, Himiob indicó que “han sido desleales aquellos países que han dicho que nos apoyan y al final no lo han hecho. Los países no tienen amigos, tienen socios, tienen intereses. Sobre la base de esos intereses, no hay valores que valgan”.

Asimismo, apuntó que el Foro Penal celebra la excarcelación: “El hecho de que al menos 12 presos políticos hayan podido dormir en sus casas ayer, lo celebramos”.

“En el Foro Penal nosotros estamos totalmente opuesto de la instrumentalización de los presos políticos para fines políticos. Deshumanizar a una persona víctima de la represión o presos políticos por un fin político, es aterrador”, sostuvo.

De igual forma, acotó que el olvido es el peor enemigo que puede pasar en genocidios y situaciones como la que se vive en Venezuela.

“Mi miedo a la indiferencia tiene que ver con la postura que a veces se toma con el sufrimiento ajeno. Eso de pensar que lo que le pasa a los demás a mí no me va a pasar y por eso no me preocupa, me da mucho miedo. En el Foro Penal trabajamos para dar a conocer el tema de los presos políticos, sin embargo, la situación que vive Venezuela obliga a las personas a ser indiferentes”, indicó.

Destacó que todos los problemas de la humanidad parten de la ignorancia, sobre todo a nivel político: “De estos últimos 20 años no voy a olvidar los riesgos que se corren cuando nos dejamos llevar por una personalidad carismática, porque al final del día no tiene voluntad para mejorar la situación. Venezuela cometió un grave error de enamorarse de personas tóxicas, que no tenían más nada que ofrecer que miseria”.

Himiob finalizó que “el miedo paraliza. Venezuela es un país en el que todo pasa, pero nada pasa”.

Con información de Sumarium