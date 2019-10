Diputado Pirela convoca a zulianos al acto "Zulia Relampaguea"

(18 de octubre de 2019. El Venezolano).- El diputado José Luis Pirela convocó a los zulianos a la concentración "Zulia Relampaguea", que se llevará a cabo el próximo jueves 24 de octubre, a las 9:00 a.m., en la avenida Padilla de Maracaibo, a fin de rechazar la crisis de servicios públicos provocada por el régimen madurista.

"Un grupo de compañeros han decidido marchar en Caracas en protesta por la situación reinante en el Zulia, otro grupo hemos decido convocar un acto en Maracaibo, que hemos denomina el Zulia Relampaguea”

Así mismo aclaro: “Es un acto abierto, invitamos a todas las fuerzas democráticas, a los partidos políticos, a los gremios, a los estudiantes, a los sindicatos, a la sociedad civil y a las iglesias", señaló que "es un acto contra el caos que vivimos todos los zulianos, no hay agua, no hay luz, no hay electricidad las calles son un desastre, no hay transporte, es un abandono general".

Detalló que el acto el Zulia relampaguea, “lo vamos a realizar el día jueves 24 a las 9am en la avenida padilla de Maracaibo, en el parque Urdaneta", agregó además que el acto es "para hablarle al país para levantar la voz y el reclamo la voz del Zulia irredento del Zulia inconforme, del Zulia rebelde, del Zulia que no se rinde, que no se entrega frente a los abusos del régimen, frente a los atropellos que han disminuido la calidad de vida de los Zulianos".