|“Tesis Zapatero” vs. “Ruta del Colapso” Por Darwin Chávez

AL CIERRE. Me informan que muy probablemente esta semana salga en libertad el mayor general, Miguel Rodríguez Torres, ante la presión ejercida por militares de alto rango que han exigido a Padrino López que ponga fin a la tortura y el ensañamiento de Cilia Flores, Tareck El Aissami y Delcy Eloína quienes juraron que acabarían con MRT ¿Por qué? Porque Chávez le ordenó en su momento investigar a los tres personajes y los informes fueron tan devastadores, que los tres fueron sacados por HCF del gobierno, aunque luego regresaron victoriosos, con mucho poder y dinero. Esperemos a ver si se concreta la libertad.

TESIS VS RUTA. En muchas ocasiones he expuesto en esta columna las particulares características que tiene el oficialismo. Es una especie de archipiélago de tendencias y sub-tendencias que solo Chávez pudo mantener unidas. Su muerte, como era de esperarse, generó el recrudecimiento de las luchas internas que ya existían cuando Chávez estaba vivo, pero que éste controlaba a su manera ¿Por qué esta introducción? Porque de esa forma usted amigo lector entiende lo que está ocurriendo a lo interno en el régimen, frente a la posibilidad de una negociación que se traduzca en un acuerdo político favorable para sus intereses. Desde hace varias semanas he venido explicando las intenciones del oficialismo de ejecutar aquellas recomendaciones que les hizo en una ocasión, el ex jefe del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Me tomé la licencia de denominarla la “Tesis Zapatero” y que consiste en que el régimen cree sus propias condiciones para ceder el poder de acuerdo con sus objetivos, minimizando los riesgos de persecución, anulando la tutela internacional y con su sobrevivencia política incluida. Eso implica un acuerdo entre las partes que generaría inmunidad para algunos líderes oficialista. Muchos críticos rechazan ese acuerdo y la inmunidad, pero en ese punto rescato una frase que recién dijo el Canciller de Chile, Teodoro Ribera: “Nadie deja el poder para ir al infierno voluntariamente”. La puesta en marcha de la “Tesis Zapatero” comenzó con aquel acuerdo de diálogo con la “falsa” oposición, se acentuó con la reincorporación de los diputados rojos a la Asamblea Nacional y podría acelerarse si se concreta el rumor que indica que el oficialismo propondrá la renovación del CNE en el Parlamento. Hasta ahí las cosas iban bien o por lo menos parecían ir bien. Pero como “bien” en el oficialismo es casi que una utopía, los problemas reaparecieron y ahora hay tendencias que rechazan ese camino porque sienten que afecta sus intereses, ya que no parecen estar incluidos en los movimientos ¿Quiénes se oponen? Hagamos un ejercicio ¿Vieron ustedes a Diosdado Cabello en la firma del acuerdo con los supuestos opositores? No, no estaba presente. Usted de pronto dirá que tampoco estaba Maduro presente y en eso tiene razón, pero en representación de Nicolás estaban Jorge y Delcy que son sus operadores políticos de confianza ¿Por qué la pregunta sobre Diosdado? Porque el lidera la tendencia radical que se opone a la ejecución de la “Tesis Zapatero” ¿Por qué se opone? Porque no se siente incluido en el proceso que al parecer sólo ejecuta el “Madurismo” ¿Qué plantea Cabello y su grupo como alternativa? Ellos proponen la “Ruta del Colapso” que suena fuerte y no es una salida, sino el empeoramiento de la crisis en su máxima expresión. La “Ruta del Colapso” es un no rotundo a la negociación, a un posible acuerdo y otro no a las elecciones para destrabar el conflicto. Cabello y su grupo proponen acelerar la radicalización del proceso y huir hacia adelante porque consideran que hay dos factores que les favorecen. El primero, es que descartan de plano que se produzca una intervención militar internacional. Y el segundo, que estiman que el “momentum” político de la oposición para lograr el cambio se diluyó. Con esto a favor, los radicales insisten que el camino es arrasar con todas sus fuerzas a todo aquel que se oponga, sin importar la devastación que causen. Incluso algunos, con dudoso equilibrio mental, creen que una mayor devastación es lo mejor para ellos. Ahora bien, tomando en cuenta los supuestos objetivos de la “Ruta del Colapso” es pertinente aclarar que Diosdado no tiene ni un pelo de pendejo o de loco. El se hace el loco y radical, pero ha aprendido mucho en política y su imagen de implacable y temible le ayuda ¿Por qué esta acotación? Porque es muy probable que el trasfondo de esa “Ruta del Colapso” sea presionar aún más a la comunidad internacional, sobre todo a EEUU, para que tomen en serio sus intenciones de llegar a un acuerdo con ellos que facilite la caída de Maduro y la salvación de DC y su grupo de las garras de la comunidad internacional. Hay un dirigente opositor que dijo en alguna ocasión reciente, no recuerdo su nombre, que uno de los grandes dilemas de la oposición era con quién negociar en el oficialismo, con tantos grupos peleándose el poder y la salvación. Esa misma contradicción afecta el esfuerzo de la comunidad internacional ¿Con quién o quiénes negociamos? ¿Con Maduro? ¿Con Cabello? ¿Con Padrino López? ¿Con Cuba? ¿O con quién? Esperemos los resultados de este nuevo enfrentamiento entre Maduro y Cabello. Ojalá se imponga la sensatez, si es que hay algo de eso. Qué difícil es encontrar una salida a la crisis venezolana, partiendo de las cualidades de los integrantes del oficialismo.

¡ESCÁNDALO! Me llegan los detalles de un escándalo que involucra a un “secretario” de la gestión de Omar Prieto y a funcionarias de la Alcaldía de Maracaibo muy cercanas a Willy Casanova. Resulta que entre la noche del sábado 12/10 y el domingo 13/10 el referido “secretario”, muy cercano a Prieto y bastante dado a hablar mucha paja por los medios, pagó en dólares para cerrar un conocido sitio nocturno de la ciudad, con el fin de armar un “fiestecita privada” donde había mucho whisky y otras cosillas. Una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) llegó al lugar y tuvieron que forzar su ingreso, porque la instrucción del influyente “secretario” fue que no lo molestaran en su bacanal. Cuando los funcionarios entraron lo primero que vieron fue a un striper, con muy poca ropa y a duras penas se le sostenía un arma de la cintura. De inmediato los agentes del SEBIN detienen al striper, pero este se identifica como escolta del “secretario”. En ese momento el citado miembro del gabinete de gobierno de Omar Prieto se levanta alterado de la silla y visiblemente borracho grita e increpa a los funcionarios, quienes le exigen que se calme. Cuando el “secretario” se puso más intenso y casi agrede a los agentes, uno de estos le dio dos toquecitos en el pecho para que agarrara mínimo. Acto seguido, el “secretario” comenzó a hacer pucheros solicitando clemencia para que lo ocurrido no se supiera y evitar así un escándalo. En medio de los gimoteos y peticiones del “secretario”, los funcionarios detectan que había una dama portando un arma de reglamento de Polimaracaibo y esta se identificó como cercana a Willy Casanova. También se la iban a llevar presa junto al poli-striper por uso de arma de fuego en un local nocturno, pero los pucheros del susodicho evitaron tal acción. Lo que si no pudo evitar es que el ministro Néstor Reverol fuera informado del hecho. El dueño del local nocturno se defendió alegando que el “secretario” le pagaba mucho dinero en dólares para cerrar la disco y hacer sus “fiestecitas”. El escándalo siempre estalló porque se convirtió en tema de conversación en los pasillos de la Gobernación ¡Qué vergüenza con ese señor! Al cierre de esta columna me informan desde la Residencia Oficial que la comisión del SEBIN acudió al sitio nocturno ante la denuncia sobre venta y consumo de drogas. No encontraron drogas, pero si estaba en marcha “El Show del Secretario” (cito textualmente).

VIVEZA. Manuel Rosales es un fiel ejemplo de esa tipología social que se ha creado en torno a ciertos venezolanos: “Viveza criolla” ¿Por qué? Porque cuando huele el peligro de haber sido descubierto ante la opinión pública sobre sus verdaderas intenciones con la crisis eléctrica, cambia el discurso poniéndose su traje de ovejita para decir que el control de los recursos que asignará la CAF y la ONU para atender la emergencia en el Zulia, debe estar en manos de ONG que garanticen la transparencia ¿Desde cuándo a Rosales le interesa la transparencia en el manejo del dinero público? Está matizando su discurso. Mantiene el interés para la compra de las barcazas y así ganarse muchos, pero muchos millones de dólares, pero también ahora habla de las plantas de arranque rápido. Recuerden que también está intentando participar en esa otra compra, para lo cual tiene a su socio Fernando Blasib, encargado de negocios de la embajada de Venezuela en Washington, haciendo contacto con las empresas que fabrican esas plantas para ofrecer el apoyo y los buenos oficios de Rosales para que la CAF les compre a ellos, a cambio de coimas bien jugosas. Un integrante de su entorno me cuenta que está nervioso porque siente que este es su momento para dos objetivos. Es su momento para regresar a la Gobernación del Zulia y por eso anda recorriendo barrios, aunque no haya elecciones a la vista. Y además estima que es su momento para hacer más dinero del que ya ha hecho aprovechando la crisis eléctrica y el poder que ha conseguido en Monómeros, Alunasa y Citgo. Rosales es el típico “vivo criollo” que cree que se las sabe todas y los demás son pendejos.

SE CAYÓ EL NEGOCIO… Llega otra mala noticia para el oficialismo y su interés por evadir las sanciones de EEUU y hasta de lograr una flexibilización de las decisiones tomadas por la gestión de Donald Trump ¿Qué pasó? Hagamos un poco de historia. Resulta que a comienzos de este año fueron noticia dos contratos firmados por PDVSA con dos recién creadas empresas de un mismo dueño de nacionalidad gringa: Harry Sargeant III. Las citadas empresas son Erepla Services LLC y Erepla Trading. Ambas compañías fueron registradas apenas dos meses antes de la firma de los contratos en Delaware, pero no sólo eso es sospechoso, sino que al parecer no tenían experiencia en la explotación petrolera, aunque si en la comercialización. A pesar de eso, Maduro les entrega a través de Petróleos de Venezuela tres campos: Tía Juana y Rosa Mediano en el Lago de Maracaibo y Ayacucho 5 en la Faja del Orinoco. Por lo menos los dos campos zulianos producen petróleo liviano de gran calidad y estaban en manos directas de PDVSA. Pero ahí no termina lo extraño, ya que los contratos son absolutamente leoninos para el país, como denunciamos en Verdades y Rumores del 11 de enero de 2019 (LEA: http://versionfinal.com.ve/opinion/verdades-y-rumoreslos-probables-escenarios-post-10-e/). En el caso de Erepla Services esta fue exonerada de pagar las regalías que establece la ley (30%) y además no tenía que cumplir con la Ley del Trabajo y otros instrumentos legales venezolanos, o sea que el régimen le autorizaba a crear sus propias condiciones legales. En el caso de Erepla Trading ésta recibía en exclusividad la comercialización del petróleo extraído de los tres campos, con la única salvedad que no podía vender a China. Tremendo jamón era el acuerdo que en aquel momento se endosó a militares que habían hecho eso, con el fin que Sargeant usara sus influencias para flexibilizar las sanciones contra ellos ¿Qué poder tiene Harry Sargeant III para lograr eso? Bueno este señor no es cualquier improvisado. Tiene varios rasgos resaltantes. Por un lado, está vinculado con el Partido Republicano y hasta fue o es aún militante de la misma organización política del presidente Donald Trump, pero además fue el Vicepresidente de Finanzas de ese partido en Florida. Pero no sólo eso hacía creer que podía lograr sus objetivos, sino que además es un ex piloto de combate del Cuerpo de Marines, ya que durante varios años piloteó un A-4M Skyhawk en el prestigioso Marine Attack Squadron 214 (VMA-214), mejor conocido como Black Sheep. Con todas esas credenciales se suponía que este empresario dedicado a actividades como aviación, refinerías, comercialización de petróleo y asfalto, además de desarrollo de combustibles alternativos; alcanzaría un acuerdo con la gestión de Trump. Pero no todo queda ahí, sino que el señor Sargeant III es el proveedor de combustibles a la flota aérea del US Army, o sea del Ejército de EEUU en todo el mundo. Con todo esto a su favor, el régimen esperaba que este señor consiguiera la autorización de operar los tres campos, motivo por el cual hizo una solicitud de licencia a la OFAC para que le dieran una exención y no ser víctima de las sanciones ¿Y qué pasó? Que la OFAC le respondió con un rotundo NO y Harry Sargeant II fue “obligado” a dejar sus negocios con el chavismo. Eso quiere decir que los tres citados campos petroleros regresan a manos de PDVSA y su producción caerá a niveles muy lamentables ¡Se les cayó el negocio con el gringo!

CONSULTA. Tengo una consulta pública que hacer a Omar Prieto. Gobernador, sabe usted del caso de uno de sus secretarios más privilegiados y además locuaces que tiene un hermano de nombre Marcos. Sabe que Marcos vive en Orlando, Florida, y que primero montó un negocio de servicios de limpieza, pero ahora también tiene una clínica de fisiatría y rehabilitación. Sabe también que vive en medio de grandes lujos como una vivienda de más de US$2 millones, cuatro vehículos Mercedes de alta gama y además paga casi US$100 mil como matrícula de uno de sus hijos en una prestigiosa universidad, al parecer de la llamada Ivy League. Usted de pronto dirá: ¿Cuál es el problema que Marcos tenga ese nivel de vida? Bueno señor Prieto, el problema es que la mayoría de la riqueza de Marcos es el resultado de los negocios de su hermano quien es parte del gabinete en la Gobernación del Zulia. Se dice que la relación entre ambos tiene como resultado la legitimación de capitales. Señor Gobernador ¿Cuánto gana un secretario de su gestión? Lo pregunto, porque al hermano de Marcos le rinde tanto el dinero que envía dólares que luego se convierten en propiedades y actividades lícitas en Estados Unidos. Señor Omar Prieto, mucho sabría agradecer una respuesta certera a mis inquietudes. Gracias de antemano.

GUISO PRIVILEGIADO ¿Recuerdan la denuncia que hicimos la semana pasada sobre una empresa colombiana de transporte lacustre a la que si le paga PDV Marina? Bueno, recibo información que amplía lo explicado hasta ahora en Verdades y Rumores (LEA: http://verdadesyrumores.com/alerta-el-extrano-caso-de-una-empresa-a-la-que-pdvsa-le-paga/). Resulta que no es una empresa, sino que son dos en una ¿Cómo es eso? Bueno resulta que, desde hace varios años, una vez fueron paralizando la flota propia, PDVSA contrató a la compañía, Remolcadores de Venezuela SA (REVENSA), que se encargaba de casi todas las operaciones de remolque de buques en los puertos de la industria. Nunca les dejaron de pagar. Siempre recibían a tiempo los dólares por sus servicios. De pronto, hubo un cambio y desapareció del radar esa empresa y llegó otra cuyo nombre están buscándome y se encargó del mismo servicio, pero con unidades distintas ¿Y los remolcadores de REVENSA? Extrañamente quedaron en los muelles de PDVSA, lo que hace suponer que se los vendieron a la empresa luego de haberlos usado. Con la nueva empresa la práctica de usar tripulación extranjera se profundizó, mientras los tripulantes que son de la nómina de la petrolera venezolana están en sus casas cobrando sin trabajar. Todo lo que hace esta empresa se paga en dólares, euros u oro; pero no les dejan de pagar ¿Por qué son dos empresas en una? Porque las dos llegaron a través del mismo intermediario que es un zuliano de nombre Edinson, quien actúa como el brazo ejecutor de un poderoso enchufado, lo que hace presumir que son los mismos dueños, pero con una denominación diferente. Sobre esta contratación hay muy poco acceso, porque los contratos se firmaron en el extranjero. Esa empresa tiene privilegios enormes como, por ejemplo, que PCP no puede subir a inspeccionar sus barcos. Este caso es atípico, porque a esta empresa no le dejan de pagar, pero a las empresas propietarias de los tanqueros que trasladaban el petróleo venezolano no les pagaron: la alemana Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) que está demandando a PDVSA y Blue Oceanic Services. Estas empresas no solo usaban sus tanqueros, sino que también operaban los buques de PDVSA con su tripulación. A ellos no les pagaron, pero a las dos empresas citadas si ¿Extraño no? Muy extraño diría yo.

LA CASITA DEL “AMOR”. El deterioro de la situación interna en Un Nuevo Tiempo terminará seguramente en un escándalo. Ya no sólo se trata del nepotismo de la familia Rosales que sólo le abre paso a aquellos dirigentes “rodilla en tierra” y que no se atreven a contradecir las órdenes del “señor Manuel”, sin olvidar a los que son compañeros expertos en eso de los videojuegos. Ya no sólo se trata del tufo que dejan los arreglos del Rosalismo con el régimen. Tampoco se trata del silencio absoluto hacia la desastrosa gestión de Omar Prieto. No se trata de la fuga de valiosos dirigentes que están en desacuerdo con el estilo de MR. Ni tampoco se trata de la voracidad de Manuel por hacer negocios en Monómeros, Alunasa, Citgo y con la crisis eléctrica ¿Entonces de qué se trata? Bueno, resulta que hay directivos en UNT que tienen relaciones “especiales” con algunas dirigentes o asistentes. Es curioso como las actividades en Maracaibo han caído en cantidad, pero han aumentado las giras a los municipios. Eso suena ilógico cuando la crisis está en su máximo esplendor y, por ejemplo, tanquear gasolina es casi que un calvario. La razón para esas frecuentes giras al interior del Zulia es porque las “parejas” aprovechan para dar rienda suelta a sus aventuras. Me dicen que es normal que lleguen nuevas asistentes. Ellas no saben nada de política, pero si viajan con algunos directivos a esas “importantes” giras. Ya lo de UNT es muy grave y Rosales sabe todo eso y se hace el pendejo ¿Será que no quiere aumentar la hemorragia de dirigentes que se van?

PROPUESTA. Recibo un mensaje de mi amigo Carlos Alaimo, presidente del PCD Zulia, quien propone un cambio en la orientación de la oposición que lidera Juan Guaidó. El médico y empresario considera que la implosión social sigue latente ante el recrudecimiento de los problemas, pero una forma de capitalizar el avanzado deterioro es organizando la rebeldía social de quienes sufren las secuelas de los errores del oficialismo en el poder. Considera Alaimo que ese cambio debe ser el resultado de otro cambio y es que la oposición se una de verdad y que además del liderazgo de Guaidó se sume el de María Corina Machado, líderes universitarios y empresariales para superar el esquema del G4 y se democratice aún más la lucha. Invitó a Guaidó a ponerse la chaqueta de Venezuela y guardar la de Voluntad Popular. Pero también que se libre de las ataduras que impone el G4, para que se recupere la verdadera unidad, que eso se traduzca en una estrategia más colectiva y eficiente que obligue al régimen a negociar.

¿HAY UN LÍMITE? Esa pregunta se la hacen muchos venezolanos ante las dimensiones del deterioro nacional. Es impresionante el retroceso y empobrecimiento que sufre el país y la mayoría de la población. Pero es más impresionante aún que el oficialismo siga en el poder a pesar del desastre social y económico que han causado, tal como analizamos en VyR (LEA: http://verdadesyrumores.com/analisis-paisvenezuela-cuanto-mas-aguanta-cuanto-mas-puede-esperar/). Por dónde usted enfoque su análisis sobre la situación en Venezuela verá desastre, colapso, quiebra económica, migración masiva y una fuerte tendencia a la desesperanza. Es digno de estudio como esta sociedad ha sufrido y soportado el sufrimiento sin que se produzca un estallido social. Por menos motivos han caído muchos gobiernos en el mundo ¿Las razones? Las hemos analizado en múltiples ocasiones, pero en esta oportunidad es importante preguntarse ¿Cuánto más aguanta Venezuela? ¿Cuánto más se puede esperar por una solución? Y la interrogante del millón de Petros ¿Qué límite tiene el límite en el caso venezolano?

LOS EXTREMOS. Sigo bajo intenso bombardeo de aquellos que se creen dueños de la verdad absoluta y sobre todo de la vía correcta para la superación de la terrible crisis que vive Venezuela. Se ha hecho costumbre que cuando se asoma la negociación como una vía pacífica para la transición, aparecen de inmediato las acusaciones de “colaboracionismo” o traición a la patria. Siempre alegan que la salida es violenta, radical y con la venganza inmediata por todo el sufrimiento causado por más de 20 años de barbarie roja. No creo en la venganza generalizada, sino en la justicia bien aplicada. Tampoco creo en la violencia y el derramamiento de sangre ¿O usted está dispuesto a ponerle el pecho a las balas de los grupos afectos al régimen? ¿Aceptaría sacrificar a un hijo u otro familiar en esa lucha? Estoy seguro qué quienes creen que la salida es radical y armada, piensan que otros deben ser la carne de cañón. Si fueran sinceros no se escondieran en si mayoría detrás de un seudónimo, sino que dieran el frente con su nombre real. Tengo muy claro el daño causado por Chávez, Maduro y el resto de los depredadores oficialistas, porque desde 1998 vengo combatiendo sus ideas y mentiras. Pero si para salir de esta pesadilla se debe otorgar inmunidad temporal a algunos líderes, yo me anoto en esa jugada. Nadie que tenga el poder, aunque cause sufrimiento y haya quebrado un país, entregará el mismo para que lo aniquilen ¿Qué todos los líderes oficialistas merecen un severo castigo? Por supuesto que sí y un acuerdo político no implica que serán exonerados per secula seculorum. Tarde o temprano pagarán. Tarde o temprano serán juzgados. En esto hay que saber manejar los tiempos. Así ocurrió en Chile y Argentina cuyas transiciones a la democracia necesitaron de un manejo adecuado de la justicia y sus tiempos. Afortunadamente quienes desean la negociación, un acuerdo político y las elecciones como mecanismos para salir de la crisis; somos mayoría. Sólo que la minoría que quiere guerra y sangre es muy bullosa.

GOBERNADORES MINEROS. Como es normal en Maduro, salió de nuevo con una propuesta que suena a locura. Este martes 15/10 anunció que entregaría una mina de oro a cada gobernador bolivariano. Eso tiene dos lecturas rápidas. La primera, les adelantó que tendrán que asumir la búsqueda de recursos para financiar sus presupuestos de 2020, tomando en cuenta el agravamiento de la falta de liquidez durante el próximo año. Y la segunda, es que les da mecanismos de enriquecimiento ilícito con el fin de reforzar sus lealtades en estos momentos de apremio, sobre todo partiendo del interés del “Madurismo” por una negociación y de la oposición de Diosdado a esa intención. Eso será un absoluto desastre, pero que al final ayuda a Maduro.

