“Migrantes en Vuelo” se estrena en versión impresa en medio estadounidense

View this post on Instagram

SORPRESA...🎉🎆🎊 . . . Sí, ahora las historias de nuestros protagonistas estarán publicadas en las columnas de @progresohispanonews gracias por confiar en este proyecto. Apreciamos el trabajo que ustedes desde esa plataforma impresa vienen realizando desde hace 30 años, comprometidos con Charlotte y con su comunidad. . . .Gracias al equipo de @progresohispanonews y a mi apreciado @danielpulgartv por contribuir en este logro que hoy celebramos. . #MigrantesEnVuelo #ProgresoHispanoNews #PeriodicoEnCarolinaDelNorte #CarolinaDelNorte #Charlotte #Periodistas #MedioDeComunicacion