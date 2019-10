26% de universitarias en 21 universidades de EEUU fue víctima de asaltos sexuales

(15 de octubre del 2019. El Venezolano).- El 26 % de las estudiantes universitarias de Estados Unidos dice haber sido asaltada sexualmente por la fuerza o debido a su incapacidad de dar consentimiento por el abuso de drogas o alcohol, según un sondeo publicado este martes

La encuesta de la Asociación de Universidades Estadounidenses (AAU), en la que participaron cerca de 182.000 estudiantes de importantes centros públicos y privados de los EEUU, encontró que se ha registrado un aumento de 3 puntos porcentuales en este tipo de casos entre las mujeres y de 1,4 puntos entre los alumnos varones.



Así, el sondeo, que comparó los resultados de las 21 universidades del país que participaron tanto este año como en 2015, encontró que el 26,4 % de las estudiantes reportaron este tipo de asaltos en la encuesta de 2019.



Entre los estudiantes varones, el 6,8 % reportó haber sido víctima de asalto sexual, mientras que el 9,7 % de las alumnas de posgrado reportó haber sufrido este tipo de comportamiento, según esta encuesta realizada en la primavera de este año.



No obstante, el sondeo encontró que las universitarias tienen mejor conocimiento de los recursos y los criterios sobre situaciones de abuso sexual, aunque en su mayoría no hacen uso de la ayuda disponible.



En este sentido, el sondeo muestra un aumento de 11,5 puntos porcentuales en el número de las estudiantes que reportaron conocer las definiciones y los procedimientos relacionados con asalto sexual y otras agresiones relacionadas, por 12,4 puntos de los varones.



Mary Sue Coleman, presidenta de AAU, manifestó su preocupación por el hecho de que, aunque están mejor informadas, las estudiantes no utilizan los recursos disponibles para evitar los abusos sexuales, informó EFE.



Si bien el 65,6 % de los estudiantes manifestaron que era muy o extremadamente probable que los funcionarios escolares tomaran en serio un reporte de agresión sexual, solo el 45 % de los que informaron haber sido asaltados sexualmente por la fuerza o debido a la incapacidad de dar su consentimiento debido al abuso de drogas o alcohol tuvo esa mismo opinión.



El sondeo obtuvo respuestas de 108.21 estudiantes de pregrado y 73.531 estudiantes de posgrado o profesionales. Del total de encuestados, cerca de 96.000 fueron universitarios de instituciones privadas.