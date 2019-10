Candidato a la vicepresidencia macrista afirmó que no enviarán tropas a Venezuela

(14 de octubre del 2019. El Venezolano).- El candidato a la vicepresidencia de Argentina, Miguel Ángel Pichetto, descartó este lunes que su compañero de fórmula, el actual mandatario, Mauricio Macri, piense en enviar tropas a Venezuela, después de que el postulante presidencial opositor Alberto Fernández dijera el domingo que el Gobierno busca intervenir en ese país

“Argentina puede mandar soldados a una fuerza de paz en cualquier lugar del mundo. De ninguna manera a un enfrentamiento bélico”, expresó Pichetto.



Este domingo, durante el primer debate presidencial televisado de cara a las elecciones del 27 de octubre, Fernández, que lleva a la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015) para vicepresidenta y es favorito según todas las encuestas, reconoció que Venezuela tiene problemas, pero alentó a que sean los propios venezolanos los que resuelvan la situación.

“No quiero intervenir en Venezuela. El presidente está preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir. Espero que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana”, enfatizó ante el resto de sus adversarios, entre ellos Macri, informó EFE.

Para Pichetto, Fernández se ve impedido de poder definir categóricamente que Venezuela es una dictadura atroz porque la que manda en su fórmula electoral es la expresidenta y ella tiene compromisos en Venezuela.

“No puede decir eso y entonces saca esta pavada de que van a mandar tropas y van a invadir Venezuela. Es una pavada. Argentina no va a estar en eso. Argentina está en el reclamo internacional firme junto con otros países en el Grupo de Lima, del cual él (Fernández) se quiere ir. Y Venezuela no es un tema menor. No hay posibilidad de ambigüedades”, remarcó Pichetto.



El compañero de lista de Macri añadió que lo que se debe lograr es presionar a Nicolás Maduro para que se vaya y haya democracia libre en el país.

Pichetto se refirió también al Mercosur -bloque que integran Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay- y consideró que está en riesgo tras una eventual victoria de los Fernández y ante una posible nueva vinculación al espíritu bolivariano.



“Y eso nunca lo dijo Fernández porque no lo puede decir. Entonces inventan esta de que vamos a mandar soldados”, reiteró.